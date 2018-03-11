Отправление российского шпиона в США: полиция установила более 200 свидетелей

Сегодня, 00:55

В расследовании принимает участие более 250 сотрудников контртеррористического подразделения полиции

Фото: twitter/fakeofforg
Фото: twitter/fakeofforg

Полиция Великобритании установила уже более 200 свидетелей по делу об отравлении в городе Солсбери бывшего сотрудника спецслужб России Сергея Скрипаля с дочерью. Об этом сообщила министр внутренних дел Британии Амбер Радд после заседание специального правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям Cobra.

Министр рассказала, что в настоящее время полиция рассматривает 240 доказательств по делу об отравлении нервно-паралитическим газом.

Она также сообщила, что в расследовании принимает участие более 250 сотрудников контртеррористического подразделения полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, российского шпиона-перебежчика Скрипаля и его дочь Юлию отравили 5 марта.

Как известно, британские СМИ сообщили, что разведка считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией. 

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Скрипалем.

Москва отвергает такие претензии. В частности, в России назвали заявления о причастности Москвы к отравлению экс-шпиона – истерией.

 Как сообщалось, Британия намерена бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России в случае, если выяснится, что в отравлении российского экс-шпиона есть след вмешательства РФ.
отравление, шпион, Скрипаль
Источник:

Радио Свобода

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: AFP

Скрипаль передал британской разведке весь телефонный справочник ГРУ

Вчера, 19:30

Скрипаль во время работы на британскую разветку передал ей много ценной информации

Евросоюз

Фото: AFP

Отравление экс-шпиона РФ: ТОП-5 фактов о Скрипале

Вчера, 12:20

Загадочно погибший сын, более 20 пострадавших, реакция Великобритании, отрицание Кремля и итоги расследование MI5
Загрузка...

Евросоюз

фото AFP

Названа новая версия отравления шпиона Скрипаля

Вчера, 00:21

Для обеззараживания потенциально опасных объектов были направлены 180 военных специалистов

Евросоюз

фото AFP

Отравление Скрипаля: россияне попали на камеру видеонаблюдения

9 Марта, 22:39

Появилось видео с камер наблюдения с российским шпионом

Евросоюз

Фото: AFP

В результате отравления экс-шпиона РФ Скрипаля пострадали 20 человек

9 Марта, 17:18

Расследованию помогают 180 британских военных

Россия

Фото: AFP

Лавров назвал заявления о причастности к отравлению экс-шпиона - истерией

9 Марта, 14:44

Министр иностранных дел продолжает утверждать, что "не слышал ни одного конкретного факта"
Загрузка...