Отправление российского шпиона в США: полиция установила более 200 свидетелей

В расследовании принимает участие более 250 сотрудников контртеррористического подразделения полиции

Полиция Великобритании установила уже более 200 свидетелей по делу об отравлении в городе Солсбери бывшего сотрудника спецслужб России Сергея Скрипаля с дочерью. Об этом сообщила министр внутренних дел Британии Амбер Радд после заседание специального правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям Cobra.

Министр рассказала, что в настоящее время полиция рассматривает 240 доказательств по делу об отравлении нервно-паралитическим газом.

Она также сообщила, что в расследовании принимает участие более 250 сотрудников контртеррористического подразделения полиции.

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Напомним, российского шпиона-перебежчика Скрипаля и его дочь Юлию отравили 5 марта.

Как известно, британские СМИ сообщили, что разведка считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Скрипалем.

Москва отвергает такие претензии. В частности, в России назвали заявления о причастности Москвы к отравлению экс-шпиона – истерией.

Как сообщалось, Британия намерена бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России в случае, если выяснится, что в отравлении российского экс-шпиона есть след вмешательства РФ.