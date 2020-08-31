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Отравление Навального: Германия угрожает России последствиями

31 августа, 11:41

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Хайко Маас предупредил Кремль об ухудшении отношений с ЕС

Европа продолжит оказывать давление на Россию с целью прояснения в деле об отравлении оппозиционера Алексея Навального, которого 20 августа экстренно госпитализировали в Омске с подозрением на отравление.

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Об этом, как сообщает Reuters, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, предупредив, что ЕС не станет брать пример с политики президента США Дональда Трампа, главный лозунг которого "Америка прежде всего" (America First).

"Понимание этого делает многосторонность краеугольным камнем европейской внешней политики", – заявил он, выступая на конференции в Париже 31 августа.

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Вдобавок к этому, Маас отметил, что над отношениями с Россией нависли "темные тучи", и призвал Кремль "увеличить свой вклад в прояснение" ситуации с Навальным, который сейчас находится находится в коме в берлинской клинике Шарите.

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Напомним, что немецкие врачи установили, что оппозиционера отравили веществом из семейства ингибиторов холинэстеразы. По своей структуре оно является органофосфатом, к числу которых относится множество ядов, в том числе зарин и "Новичок".

Если версия отравлением подтвердится, Алексей Навальный станет далеко не первым критиком российского режима, который подвергся покушению. Больше о том, как на его родине расправляются с неугодными власти людьми, читайте в материале "Жертвы режима: как в России травили и убивали оппонентов власти".

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Россия Германия ЕС отравление покушение кома оппозиционер Алексей Навальный Хайко Маас
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