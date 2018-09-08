Отравление Скрипалей: СМИ назвали ключевую фигуру расследования

Россияне, которых британские спецслужбы подозревают в отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, десятки раз летали в Европу. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщает The Telegraph.

В частности, стало известно, что Александр Петров и Руслан Боширов чаще всего посещали швейцарскую Женеву, в которой они провели несколько недель – с ноября 2017 по февраль 2018 года мужчины забронировали девять билетов в этот город и шесть раз приезжали туда.

Всего же, по данным следствия, россияне около 30 раз приезжали в Европу. При этом, по словам журналистов, выяснение личности человека, с которым Петров и Боширов встречались в Женеве, является "абсолютным ключом к продолжающемуся расследованию".

Напомним, ранее контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда опубликовало серию фотографий двух россиян, подозреваемых им в покушении на Скрипалей с использованием "Новичка". По данным британского следствия, мужчины, которым около 40 лет, путешествовали с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Хотя в Скотленд-Ярде не считают данные паспорта фальшивыми, следователи подозревают, что в них не были указаны настоящие имена. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что опубликованные имена подозреваемых ни о чем не говорят России.