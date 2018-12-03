ЕС введет новые санкции против фигурантов по делу Скрипаля – СМИ

По данним СМИ, санкции будут введены против пяти причастных к химатаке человек

Европейский Союз до конца года введет санкции против пяти человек, ответственных за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Санкции в отношении 5 лиц, ответственных за атаку в Солсбери, будут введены до Рождеству", - написал он.

Также он сообщил, что через пару дней состоится встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, на которой будет принято решение о новых санкциях, связанных с незаконными выборами, которые прошли на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей Украины.

Ранее американская администрация заявила о намерении ввести второю часть санкций против России по "делу Скрипаля".

Вторая часть предусматривает, возможность понижения уровня двусторонних дипотношений и даже их приостановки, фактически полный запрет экспорта в Россию любых американских товаров, кроме продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России.

Первая часть санкций по "делу Скрипаля" была введена американской стороной 27 августа. Как заявил тогда Госдепартамент, если через 90 дней Москва не выполнит ряд критериев, то будут введены новые санкции. Однако отведенные законом 90 дней истекли, а администрация США пока не приняла никаких новых шагов.

Как известно, Великобритания обвинила Россию в причастности химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", в результате которой был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.