США планируют ввести вторую часть санкций против РФ по "делу Скрипаля"

Американская администрация заявила о намерении ввести второю часть санкций против России по "делу Скрипаля". Об этом заявил представитель Госдепартамента.

"Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования законодательства", – отметил представитель Госдепартамента, имея ввиду закон о контроле над биологическим и химоружием и запрете его военного применения от 1991 года, который предписывает применение санкции.

Их вторая часть предусматривает, возможность понижения уровня двусторонних дипотношений и даже их приостановки, фактически полный запрет экспорта в Россию любых американских товаров, кроме продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России.

Первая часть санкций по "делу Скрипаля" была введена американской стороной 27 августа. Как заявил тогда Госдепартамент, если через 90 дней Москва не выполнит ряд критериев, то будут введены новые санкции. Однако отведенные законом 90 дней истекли, а администрация США пока не приняла никаких новых шагов.

Ранее сообщалось, что США планировали ввести второй пакет санкций против РФ в ответ на "дело Скрипалей" осенью.

Как известно, Великобритания обвинила Россию в причастности химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", в результате которой был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.