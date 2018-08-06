Отравление Скрипаля: Лондон будет требовать от Москвы экстрадиции двух россиян

Сегодня, 21:57

Имена подозреваемых не называются

фото AFP
фото AFP

Власти Великобритании подготовили материалы, чтобы запросить у России экстрадицию двух россиян, которых следствие подозревает в совершении химической атаки в Солсбери. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщили источники в правительстве и службах безопасности.

Имена подозреваемых не называются. Однако, по данным издания, следователи сумели восстановить все передвижения этих людей с момента их прибытия на британскую территорию и до отбытия.

"Прокуратура завершила подготовку запроса на экстрадицию и готова его направить", – отмечается в сообщении.

Вместе с тем, в Великобритании считают, что Россия вряд ли выдаст подозреваемых: "Россия, скорее всего, резко откажет выполнять любой запрос Британии об экстрадиции двух россиян, которых британская полиция считает связанными с атакой посредством нервно-паралитического вещества в Солсбери".

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Решение подать запрос на экстрадицию двух россиян вызвало ожесточенные споры в британском правительстве. Часть министров уверены в том, что подобный запрос усилит давление на Россию и позволит привлечь ее к ответственности за химатаку. При этом другие члены британского правительства рассматривают просьбу об экстрадиции как бесполезную меру. Издание напоминает, что запрос Лондона о выдаче в 2007 году двух россиян, подозреваемых в убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, также не был удовлетворен Россией.

Ранее следователи установили, что емкость, в которой содержалось вещество и которым отравились Скрипали, не может быть тем флаконом, который в июне обнаружили жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджесс.

Напомним, что не так давно следователи по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери показали ключевым свидетелям фотографию возможного подозреваемого.
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Источник:

The Guardian

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