Отравление Скрипаля: Меркель и Мэй договорились поддерживать контакт

Сегодня, 20:27

 Меркель заявила о необходимости того, чтобы Россия отреагировала на запросы Лондона

Ангела Меркель. Фото AFP
Ангела Меркель. Фото AFP

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 13 марта, в разговоре с британским премьером Терезой Мэй заявила, что очень обеспокоена предполагаемой причастностью РФ к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Канцлер самым решительным образом осудила это нападение и заверила (Мэй – Ред.), что она чрезвычайно серьезно относится к оценке британского правительства об ответственности России за это нападение", – говорится в заявлении пресс-службы правительства ФРГ.

При этом Меркель заявила о необходимости того, чтобы Россия отреагировала на запросы Лондона и передала в Организацию по запрещению химического оружия информацию о программе нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Канцлер и премьер-министр Мэй договорились поддерживать контакт, а также подходящим образом вместе провести консультации с союзниками и европейскими партнерами", – отмечается в заявлении.

Как сообщалось, Мэй заявила, что Россия незаконно применила силу против Британии. По ее словам, ответственность за отравление Скрипаля и его дочери, очень вероятно, несет Россия.

В свою очередь в Москве нервно отреагировали на заявление Мэй. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления британских политиков "цирковым шоу в британском парламенте".

Напомним, 5 марта полиция Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.  Пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Россия, отравление, Меркель, британия, канцлер, мэй, договорились, Скрипаль
Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

МИД России, фото из открытых источников

Дело Скрипаля: посол Великобритании вызван в МИД России

Сегодня, 13:43

Скандал вокруг отравления экс-сотрудника ГРУ в Великобритании набирает обороты

Евросоюз

Фото: AFP

Отравление Скрипаля: разработчик вещества утверждает, что экс-шпион не выживет

Сегодня, 14:07

Если бывшего полковника и его дочь действительно отравили "Новичком", у них нет шансов на полное выздоровление
Загрузка...

Россия

Мария Захарова. Фото: Politeka

"Это что за разговор вообще": в МИД РФ грубо ответили на заявление Мэй по делу Скрипаля

Сегодня, 19:52

Россия должна была до вечера вторника, 13 марта, дать ответ в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ

Евросоюз

Фото: AFP

Формула вещества, которым отравили Скрипаля, могла быть похищена из лабораторий

Сегодня, 15:06

Производство вещества "Новичок" могло быть налажено за пределами России

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Отравление экс-сотрудника ГРУ Скрипаля: Трамп сделал важное заявление

Сегодня, 16:01

По его словам, этот инцидент угрожает дальнейшим осложнением отношений между Россией и Западом

Россия

Тереза Мэй и Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня" (Фото: AFP)

Отравление Скрипаля в НАТО расценивают как нападение на Альянс: Путину сулят большие проблемы

Сегодня, 17:37

Россия впуталась в очень серьезный прецедент, которого не было со времен Второй мировой войны, отметил Рабинович
Загрузка...