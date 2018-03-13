Отравление Скрипаля: Меркель и Мэй договорились поддерживать контакт

Меркель заявила о необходимости того, чтобы Россия отреагировала на запросы Лондона

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 13 марта, в разговоре с британским премьером Терезой Мэй заявила, что очень обеспокоена предполагаемой причастностью РФ к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Канцлер самым решительным образом осудила это нападение и заверила (Мэй – Ред.), что она чрезвычайно серьезно относится к оценке британского правительства об ответственности России за это нападение", – говорится в заявлении пресс-службы правительства ФРГ.

При этом Меркель заявила о необходимости того, чтобы Россия отреагировала на запросы Лондона и передала в Организацию по запрещению химического оружия информацию о программе нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль.

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"Канцлер и премьер-министр Мэй договорились поддерживать контакт, а также подходящим образом вместе провести консультации с союзниками и европейскими партнерами", – отмечается в заявлении.

Как сообщалось, Мэй заявила, что Россия незаконно применила силу против Британии. По ее словам, ответственность за отравление Скрипаля и его дочери, очень вероятно, несет Россия.

В свою очередь в Москве нервно отреагировали на заявление Мэй. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления британских политиков "цирковым шоу в британском парламенте".

Напомним, 5 марта полиция Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.