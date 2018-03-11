Врачи рассказали о состоянии Скрипаля и его дочери после отравления

Вчера, 23:58

Представитель полиции подчеркнул, что оснований беспокоиться за общественное здоровье в связи с инцидентом нет

фото AFP
фото AFP

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщает представитель окружной больницы Солсбери, где находятся пострадавшие, передает УНН.

"Трое пострадавших находятся в больнице и круглосуточно получают самую лучшую медицинскую помощь. Два человека – мужчина 60 с лишним лет и женщина 30 с чем-то лет – остаются в критическом, но стабильном состоянии в реанимации. Сотрудник полиции находится в сознании, он в тяжелом, но стабильном состоянии", — сообщили врачи.

Представитель полиции подчеркнул, что оснований беспокоиться за общественное здоровье в связи с инцидентом нет.

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Напомним, российского шпиона-перебежчика Скрипаля и его дочь Юлию отравили 5 марта.

Как известно, британские СМИ сообщили, что разведка считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией. 

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Скрипалем.

Москва отвергает такие претензии. В частности, в России назвали заявления о причастности Москвы к отравлению экс-шпиона – истерией.

Как сообщалось, Британия намерена бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России в случае, если выяснится, что в отравлении российского экс-шпиона есть след вмешательства РФ.
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