Отравленный "Новичком" британец ослеп и не может ходить

Британец Чарли Роули находится в критическом состоянии, он ослеп и частично парализован. Об этом заявил его брат Мэтью Роули, сообщает во вторник, 4 сентября Daily Mail.

"По словам Мэтью, Чарли теперь полностью ослеп и больше не может ходить после того, как у него диагностировали менингит", – говорится в сообщении.

Родственник британца утверждает, что Чарли Роули потерял надежду на выздоровление.

"Это выглядит не очень – я разговаривал с ним в субботу, и он сказал, что не может двигать ни руками, ни ногами. Он абсолютно слепой, в критическом состоянии и ему поставлен диагноз "менингит"... Чарли находится в отделении интенсивной терапии, и его речь полностью изменилась – она почти несвязная, он говорит как ребенок, как 10-летний парень", – рассказал Мэтью Роули.

"Независимый доклад, подготовленный Организацией по запрещению химического оружия сегодня подтвердил оценку Соединенного Королевства при идентификации химического вещества, ставшего причиной смерти Дон Стерджес в Эймсбери 8 июля. Это было нервно-паралитическое вещество "Новичок" – такое же, какое было применено при покушениях на убийство Сергея и Юлии Скрипаль ранее в этом году", – говорится в этом сообщении.

Ранее стало известно, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила в своем докладе, что британка Дон Стерджес скончалась в Эймсбери от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Напомним, после нашумевшей истории с отравлением в Солсбери двойного агента ГРУ и британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии английская полиция ведет расследование нового загадочного отравления двух человек в соседнем городке Эймсбери. Мужчина и женщина были найдены вечером 30 июня без сознания, и в ночь на 9 июля стало известно о смерти женщины от "Новичка".

Ранее сообщалось, что женщина, которая отравилась в Эймсбери, перед инцидентом сбрызнула свои запястья жидкостью из флакона из-под духов. Как позже выяснилось, там находилось отравляющее вещество.