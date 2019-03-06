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Ответ НАТО на запрещенные ракеты РФ: в Минобороны Британии назвали сроки

Сегодня, 16:44

Североатлантический альянс уже разработал несколько вариантов ответа на выход России и США из ДРСМД

Фото: Минобороны РФ
Ответ НАТО на запрещенные ракеты РФ: в Минобороны Британии назвали сроки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d3d/6e8/5c5d3d6e83b40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d3d/6e8/5c5d3d6e83b40.jpg Евросоюз Североатлантический альянс уже разработал несколько вариантов ответа на выход России и США из ДРСМД

Проработка НАТО ответных мер на размещение Россией запрещенных ракетным договором США и РФ вооружений займет от шести до девяти месяцев. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании, передает Sky News..

"По прошествии 6-9 месяцев мы получим от НАТО конкретную позицию. Это (ответ, – ред.) может включать или не включать в себя размещение новых наземных ракет в Европе, но так или иначе мы должны принять итоговое решение, как именно стоит ответить на новую угрозу, которую представляет Россия", – говорится в сообщении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс уже разработал несколько вариантов ответа на выход России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Напомним, по словам заместителя генсека НАТО Роуз Геттемюллер, альянс не планирует размещать на территории Европы дополнительные ядерные ракеты, несмотря на разработку Россией новых видов ракет.

Кроме того, Столтенберг и сам утверждал, что блок не намерен размещать новые ракеты в Европе, но приступил к подготовке оборонных мер в условиях прекращения действия ДРСМД.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США. Приостановила действие Договора и Москва.

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Тег НАТО, РСМД, ДРСМД

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