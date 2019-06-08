Парад, салют и толпы зевак: как в Лондоне отметили день рождения Елизаветы ІІ, фото

На торжестве впервые после родов появилась Меган Маркл





































В Лондоне прошло торжество по поводу 93-летия королевы Великобритании Елизаветы ІІ. На парадном плацу был масштабный парад с участием конной и гренадерской гвардии.

Британская королева Елизавета II прибыла в отдельном конном экипаже.

Британский принц Чарльз, принц Уэльский, британский принц Уильям, герцог Кембриджский, британский принц Эндрю, герцог Йоркский и британская принцесса Анна, королевская принцесса верхом на коне следуют за британской королевой Елизаветой II в конном экипаже.

Также в роскошной карете на празднование прибыли Меган Маркл вместе с мужем принцем Гарри, Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз.

В мероприятии приняли участие более 1400 солдат, почти 300 лошадей и 400 музыкантов. По фото видно, что за происходящим наблюдают полицейские с крыши Букингемского дворца. Маленькие принц Джордж и принцесса Шарлотта смотрят на представление из окна.

Считается, что церемония "Войска цветов" впервые была проведена во времена правления короля Карла II.

Напомним, что президент США Дональд Трамп осуществил визит в Великобританию для встречи с королевой в Букингемском дворце. Кроме хозяина Белого дома с семьей и британской королевы, на прием пришли еще 170 гостей – члены королевской семьи и политики.

Также мы писали, что на приеме у королевы глава США чуть не уснул.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Парад, салют и толпы зевак: как в Лондоне отметили день рождения Елизаветы ІІ, фото". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"