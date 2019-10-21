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Парламент Британии не проголосовал за Brexit-сделку: спикер запретил

21 октября, 18:53

Председатель Палаты общин напомнил о поправке, которую внесли в законопроект о Brexit депутаты

/ Фото: Getty Images

Британские депутаты не проголосовали по законопроекту о сделке с Евросоюзом об условиях сотрудничества после выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Как сообщает Sky News, спикер Палаты общин Джон Беркоу отказался выставлять на голосование соглашение, достигнутое правительством Бориса Джонсона с Брюсселем.

Он аргументировал это тем, что данный документ повторяет субботнюю инициативу, которую депутаты отказались рассматривать то тех пор, пока парламент не примет все остальные законы, необходимые для Brexit.

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"Было бы весьма необычно вдруг проводить дебаты по тому же вопросу на следующем же заседании парламента и после того, как по этому вопросу было принято четкое решение. Именно поэтому я принял то решение, которое принял", – добавил Беркоу.

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При этом он заверил в том, что у правительства будет возможность провести ключевое для Джонсона голосование до конца месяца.

Напомним, что сделка об условиях сотрудничества Лондона с ЕС после выхода королевства должна была быть вынесена на рассмотрение депутатов накануне, 19 октября, но поскольку парламент принял решение об отсрочке Brexit, Джонсон перенес голосование.

В то же время, стало известно о том, что глава Евросовета Дональд Туск получил от Борса Джонсона письмо с просьбой отсрочить Brexit на три месяца и в настоящее время консультируется с лидерами стран-членов Евросоюза по этому вопросу.

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