Парламент Британии поддержал отсрочку Brexit до июля
Ранее именно на такую дату просила перенести выход королевства просила Евросоюз Тереза Мэй
Члены Палаты общин Великобритании поддержали еще одну отсрочку выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза – до 30 июня.
Соответствующее предложение премьер-министра Терезы Мэй, которая уже обратилась к Евросоюзу с такой просьбой, поддержали 420 членов нижней палаты британского парламента, тогда как против выступили 110 депутатов.
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Стоит отметить, что данное предложение было сделано в рамках вступившего 8 апреля в силу закона об отсрочке даты выхода страны из состава ЕС.
На телеканал Sky News результаты этого голосования охарактеризовали как важную победу премьер-министра после ряда сокрушительных поражений по теме Brexit, которые она терпела в течение этого года в парламенте.
В то же время, лидеры ведущих стран ЕС – Германии и Франции – могут поддержать отсрочку выхода Великобритании, пишут немецкие и британские СМИ.
Так, по данным газеты Handelsblatt, канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что Brexit можно отложить даже вплоть до начала 2020 года.
В то же время, как пишет The Guardian, Париж также не против отсрочки, хотя и считает, что год – это чересчур долгий срок. Кроме того, в случае длительной отсрочки французские власти хотят потребовать от Лондона согласия на проверки подготовки к Brexit каждые 3-4 месяца.
Напомним, ранее госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот также выступил за строгие условия длительной отсрочки Brexit.
Мы также писали, что Палат общин приняла законопроект, который обязывает премьер-министра просить об откладывании сроков Brexit с целью недопущения выхода из ЕС без соглашения.
Как мы уже писали, отсрочка выхода Соединенного Королевства из Евросоюза является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
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