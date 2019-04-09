Парламент Британии поддержал отсрочку Brexit до июля

Ранее именно на такую дату просила перенести выход королевства просила Евросоюз Тереза Мэй

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes.

Парламент Британии поддержал отсрочку Brexit до июля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cd3/f03/5cacd3f03ace6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cd3/f03/5cacd3f03ace6.jpg 2019-04-09T20:20:00+03:00 Евросоюз Ранее именно на такую дату просила перенести выход королевства просила Евросоюз Тереза Мэй

Члены Палаты общин Великобритании поддержали еще одну отсрочку выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза – до 30 июня.

Соответствующее предложение премьер-министра Терезы Мэй, которая уже обратилась к Евросоюзу с такой просьбой, поддержали 420 членов нижней палаты британского парламента, тогда как против выступили 110 депутатов.

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Стоит отметить, что данное предложение было сделано в рамках вступившего 8 апреля в силу закона об отсрочке даты выхода страны из состава ЕС.

На телеканал Sky News результаты этого голосования охарактеризовали как важную победу премьер-министра после ряда сокрушительных поражений по теме Brexit, которые она терпела в течение этого года в парламенте.

В то же время, лидеры ведущих стран ЕС – Германии и Франции – могут поддержать отсрочку выхода Великобритании, пишут немецкие и британские СМИ.

Так, по данным газеты Handelsblatt, канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что Brexit можно отложить даже вплоть до начала 2020 года.

В то же время, как пишет The Guardian, Париж также не против отсрочки, хотя и считает, что год – это чересчур долгий срок. Кроме того, в случае длительной отсрочки французские власти хотят потребовать от Лондона согласия на проверки подготовки к Brexit каждые 3-4 месяца.

Напомним, ранее госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот также выступил за строгие условия длительной отсрочки Brexit.

Мы также писали, что Палат общин приняла законопроект, который обязывает премьер-министра просить об откладывании сроков Brexit с целью недопущения выхода из ЕС без соглашения.

Как мы уже писали, отсрочка выхода Соединенного Королевства из Евросоюза является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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