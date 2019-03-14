Парламент Великобритании поддержал предложение правительства об отсрочке Brexit
"За" проголосовали 412 депутатов Палаты общин, "против" – 202
Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза (Brexit) на более поздний срок.
"За" проголосовали 412 депутатов Палаты общин, "против" – 202.
Теперь правительство Великобритании должно направить запрос Евросоюзу о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit. Речь идет о той же сделке, которую он уже дважды решительно отверг.
Напомним, в 2016 году большинство британцев поддержали выход страны из ЕС, который запланирован на 29 марта 2019 года.
13 марта этого года парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации Brexit без соглашения при любых обстоятельствах.
В связи с этим британский премьер-министр Тереза Мэй предупредила, что будет вынуждена просить Евросоюз об отсрочке Brexit, вероятно, на длительный период.
В то же время британцы начали запасаться долго хранящимися продуктами и лекарствами:
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