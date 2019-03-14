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Парламент Великобритании поддержал предложение правительства об отсрочке Brexit

Сегодня, 20:32

"За" проголосовали 412 депутатов Палаты общин, "против" – 202

Фото: Getty Images
Парламент Великобритании поддержал предложение правительства об отсрочке Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ee8/217/5c7ee82178492.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ee8/217/5c7ee82178492.jpg Евросоюз "За" проголосовали 412 депутатов Палаты общин, "против" – 202

Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза (Brexit) на более поздний срок.

"За" проголосовали 412 депутатов Палаты общин, "против" – 202.

Теперь правительство Великобритании должно направить запрос Евросоюзу о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit. Речь идет о той же сделке, которую он уже дважды решительно отверг.

Напомним, в 2016 году большинство британцев поддержали выход страны из ЕС, который запланирован на 29 марта 2019 года.

13 марта этого года парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации Brexit без соглашения при любых обстоятельствах.

В связи с этим британский премьер-министр Тереза Мэй предупредила, что будет вынуждена просить Евросоюз об отсрочке Brexit, вероятно, на длительный период.

В то же время британцы начали запасаться долго хранящимися продуктами и лекарствами:

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Тег Великобритания, ЕС, Евросоюз, голосование, Brexit

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ТАСС

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