Brexit будет отложен, если парламент не вернет отвергнутое соглашение – Мэй

Британский премьер взяла слово после провального для себя голосования

Фото: AFP

Brexit будет отложен, если парламент не вернет отвергнутое соглашение – Мэй //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/997/ab6/5c8997ab6954a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/997/ab6/5c8997ab6954a.jpg 2019-03-14T01:54:33+02:00 Евросоюз Британский премьер взяла слово после провального для себя голосования

Тереза ​​Мэй взяла слово после провального для себя голосования, во время которого Палата представителей проголосовала за запрет выхода Британии из ЕС без соглашения.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй предупредила парламентариев, будет вынуждена сообщить Евросоюз об отсрочке Brexit, вероятно на длительный период, если парламентарии не одобрят тот вариант соглашения о выходе, который они ранее отклонили. Об этом она заявила в выступлении в парламенте, сообщает "Европейская правда".

Премьер заявила, что после этого решения парламент оставил для Британии только два варианта выхода из ЕС с тем соглашением, о котором ее правительство договорилось с ЕС, или отказ от запланированного на 29 марта выхода из ЕС.

Тереза Мэй ​​подчеркнула, что принципиальное изменение договоренностей с ЕС не возможно: "Брюссель сообщил, что другого соглашения не будет".

Как известно, 13 марта парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации выхода страны из ЕС (Brexit) без соглашения при любых обстоятельствах.

Как ожидается, после отклонения предложения по выходу без соглашения, парламентарии в четверг проголосуют за отсрочку Brexit, продлив его по статье 50 – правовым механизмом, который позволяет выйти Великобритании из ЕС.

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В свою очередь, британский премьер-министр Тереза Мэй предложила парламенту провести новое голосование по проекту соглашения с ЕС о выходе страны из объединения (Brexit) до 20 марта. В этом случае, говорится в тексте правительственного предложения, Великобритания запросит у ЕС отсрочку Brexit до 30 июня для того, чтобы завершить всю законодательную работу.

Ранее Евросоюз заявил, что ему нужно "убедительное обоснование", прежде чем он согласиться на хоть какую-то отсрочку.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).

При этом в британском парламенте заговорили о переносе Brexit. А население страны уже начало паниковать:

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