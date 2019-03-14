Brexit будет отложен, если парламент не вернет отвергнутое соглашение – Мэй
Британский премьер взяла слово после провального для себя голосования
Тереза Мэй взяла слово после провального для себя голосования, во время которого Палата представителей проголосовала за запрет выхода Британии из ЕС без соглашения.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила парламентариев, будет вынуждена сообщить Евросоюз об отсрочке Brexit, вероятно на длительный период, если парламентарии не одобрят тот вариант соглашения о выходе, который они ранее отклонили. Об этом она заявила в выступлении в парламенте, сообщает "Европейская правда".
Премьер заявила, что после этого решения парламент оставил для Британии только два варианта выхода из ЕС с тем соглашением, о котором ее правительство договорилось с ЕС, или отказ от запланированного на 29 марта выхода из ЕС.
Тереза Мэй подчеркнула, что принципиальное изменение договоренностей с ЕС не возможно: "Брюссель сообщил, что другого соглашения не будет".
Как известно, 13 марта парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации выхода страны из ЕС (Brexit) без соглашения при любых обстоятельствах.
Как ожидается, после отклонения предложения по выходу без соглашения, парламентарии в четверг проголосуют за отсрочку Brexit, продлив его по статье 50 – правовым механизмом, который позволяет выйти Великобритании из ЕС.
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В свою очередь, британский премьер-министр Тереза Мэй предложила парламенту провести новое голосование по проекту соглашения с ЕС о выходе страны из объединения (Brexit) до 20 марта. В этом случае, говорится в тексте правительственного предложения, Великобритания запросит у ЕС отсрочку Brexit до 30 июня для того, чтобы завершить всю законодательную работу.
Ранее Евросоюз заявил, что ему нужно "убедительное обоснование", прежде чем он согласиться на хоть какую-то отсрочку.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).
При этом в британском парламенте заговорили о переносе Brexit. А население страны уже начало паниковать:
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