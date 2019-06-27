ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к РФ возобновить расследование убийства Немцова

По мнению авторов документа, имеются несоответствия в судебно-медицинской экспертизе

Борис Немцов. Фото: AFP

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в четверг приняли резолюцию с призывом к России о возобновлении расследования убийства политика Бориса Немцова. За принятие текста высказались всего 40 парламентариев, против не было никого, воздержались трое.

В резолюции, в частности, утверждается, что российское следствие не приобщило к делу возможные видеодоказательства, включая данные Федеральной службы охраны (ФСО), которая отвечает за безопасность Кремля. Помимо этого, по мнению авторов документа, якобы не были допрошены возможные свидетели, а также имеются несоответствия в судебно-медицинской экспертизе, касающиеся обнаруженных пуль, гильз и ранений, полученных Немцовым.

"Поэтому ассамблея призывает российские власти возобновить и продолжить расследование убийства", — отмечается в резолюции.

ПАСЕ также предложила "всем государствам-членам, государствам-наблюдателям и партнерам по демократии, которые приняли "законы Магнитского", рассмотреть вопрос о включении в санкционный список лиц, которые ответственны "за непринятие необходимых следственных мер и объективных судебных процедур".

Автором доклада "Прольем свет на убийство Бориса Немцова", который лег в основу резолюции, выступил депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис, который признался в ходе своего выступления до голосования, что при подготовке текста не приезжал в Россию так как, по его словам, "является персоной нон грата" в РФ. Резолюция стала первым принятым ПАСЕ документом, касающимся России, после возвращения к работе в ассамблее делегации РФ, полномочия которой были подтверждены в среду в полном объеме.

Комментируя доклад, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал его "политизированным и ангажированным". "Это доклад не о Немцове, а об использовании его имени как инструмента демонизации России на площадке ПАСЕ, — отметил он. — Кроме того, документ содержит предвзятые трактовки произошедшей трагедии, ничего не имеющие общего с установлением истины. Все призывы проекта резолюции являются элементами давления на российское руководство и следствие".

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь на 25 июня на сессии ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. Потом Украина оспорила полномочия россиян и комитета Ассамблеи и подготовила новый доклад. Однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.

В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

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