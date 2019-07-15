Перед отставкой Тереза Мэй сплясала под ABBA: видео взорвало Сеть

Из-за ее неуклюжих танцев пользователи сравнили британского премьера с "куклой на шарнирах"

Тереза Мэй. Фото: AFP

Несмотря на то, что уже через неделю в Великобритании станет известно имя нового премьер-министра, сама глава правительства Тереза Мэй не намерена погружаться в отчаяние по этому поводу.

Британский премьер вместе с мужем посетила музыкальный фестиваль Хенли, отдохнув под хиты 80-ых. Очевидно, не все посетители мероприятия ожидали встретить главу Консервативной партии на фестивале – некоторые отдыхающие сняли Мэй на видео.

На выложенном в YouTube ролике премьер в компании супруга, а также других мужчин и женщин танцует и подпевает под такие хиты ABBA, как Dancing Queen, Mamma Mia и Money, Money, Money.

Однако в соцсетях движения Терезы Мэй высмеяли за неуклюжесть, сравнив с "куклой на шарнирах", но все же признали, что танцор из нее "лучше, чем премьер".

Напомним, что Терезу Мэй уже не впервые ловят на неуклюжих танцах. Ранее она рассмешила соцсети своей пляской по время визита в Южную Африку.

Кроме того, главу британского правительства неоднократно высмеивали за нелепые реверансы. Например, прошлым летом из-за одного такого реверанса принцу Уильяму ее сравнили с Голлумом из саги "Властелин колец".

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