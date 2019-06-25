В Британии объявили дату, когда назовут нового премьер-министра
Имя преемника Терезы Мэй станет известно в конце июля
В Консервативной партии Великобритании официально назвали дату, когда станет известно имя нового лидера политсилы
Согласно распространенному 25 июня заявлению правящей в королевстве партии, имя преемника подавшей в отставку премьер-министра Терезы Мэй объявят 23 июля.
"Новый глава Консервативной партии будет назван во вторник, 23 июля. Процедура согласована с обоими кандидатами", — говорится в документе.
Стоит отметить, что эта информация совпадает с ранее опубликованной британскими СМИ. Якобы в ночь с 22 на 23 июля планируют завершить подсчет голосов рядовых членов партии. Голосование будет проходить по почте.
Напомним, что на данный момент в премьерской гонке остались лишь два претендента – глава британского МИД Джереми Хант и его предшественник Борис Джонсон.
Мы также писали, что Джонсон считается фаворитом на должность главы британского правительства. Несмотря на то, что из-за семейного скандала он растерял поддержку среди всех британских избирателей, он все еще 11% обгоняет Ханта по популярности среди электората тори.
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