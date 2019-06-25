Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Британии объявили дату, когда назовут нового премьер-министра

25 июня, 17:37

Имя преемника Терезы Мэй станет известно в конце июля

Фото: AFP

В Консервативной партии Великобритании официально назвали дату, когда станет известно имя нового лидера политсилы

Согласно распространенному 25 июня заявлению правящей в королевстве партии, имя преемника подавшей в отставку премьер-министра Терезы Мэй объявят 23 июля.

"Новый глава Консервативной партии будет назван во вторник, 23 июля. Процедура согласована с обоими кандидатами", — говорится в документе.

Стоит отметить, что эта информация совпадает с ранее опубликованной британскими СМИ. Якобы в ночь с 22 на 23 июля планируют завершить подсчет голосов рядовых членов партии. Голосование будет проходить по почте.

Напомним, что на данный момент в премьерской гонке остались лишь два претендента – глава британского МИД Джереми Хант и его предшественник Борис Джонсон.

Мы также писали, что Джонсон считается фаворитом на должность главы британского правительства. Несмотря на то, что из-за семейного скандала он растерял поддержку среди всех британских избирателей, он все еще 11% обгоняет Ханта по популярности среди электората тори.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Великобритания, премьер-министр, Борис Джонсон, хант

Вы сейчас просматриваете новость " В Британии объявили дату, когда назовут нового премьер-министра". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Британии прошел первый тур выборов нового премьера: известно имя лидера

13 июня, 15:49

Тори отсеяли троих участников гонки, оставив шансы только мужчинам

Британцы сказали, кого хотят видеть новым премьером

16 июня, 13:31

Все опросы показывают высокие шансы на победу Бориса Джонсона в гонке за лидерство в Консервативной партии

Претендент на премьерский пост Британии признался, что потреблял наркотики

8 июня, 09:06

Майкл Гоув заявил, что принимал наркотики 20 лет назад, когда был молодым журналистом

Британия выдвинула России жесткий ультиматум

7 июня, 14:13

Лондон не намерен налаживать отношения с Москвой до тех пор, пока РФ не изменит свое поведение

В Британии лейбористы могут заблокировать Brexit без соглашения

11 июня, 21:45

Инициатива лейбористов имеет поддержку и среди членов других партий

Brexit без соглашения: в Еврокомиссии сделали четкое заявление

12 июня, 16:08

Еврокомиссия готовится к сценарию "без сделки" с декабря 2017 года

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

"Грозит каждому": Супрун рассказала, как уберечься от инсульта

Новый закон о ЖКХ: как накажут украинцев за долги по коммуналке

Зидан сообщил трем игрокам Реала, что не рассчитывает на них

В Запорожье избили священника за просьбу выключить радио

Роскошная жизнь Лео Месси. Шикарный самолет, золотой телефон

Дзюба "задушил" Джикию в Саранске

Роналду исполнил мечту ребенка. Для этого он остановил автобус

Латвия показала, как остановить РФ. Итоги самого тяжелого матча

Мбаппе превзошел Роналду и Месси

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения

Почему не стоит выбрасывать косточку от авокадо

Фантастические твари Днепра: какие животные живут в нашей области
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь