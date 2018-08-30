Переговорщик ЕС по Brexit призвал готовиться в худшему

Сегодня, 10:04

По словам Барнье, выход Великобритании имеет юридические, финансовые и социальные последствия

Переговоры по Brexit продолжаются. Фото: pixabay
Переговоры по Brexit продолжаются. Фото: pixabay

Государства-члены ЕС должны быть готовы к тому, что Лондон и Брюссель не договорятся об условиях Brexit. Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, передает Deutschlandfunk.

Барнье подчеркнул, что "Brexit – это не игра в покер", ведь "ситуация слишком серьезная".

По его словам, выход Великобритании имеет юридические, финансовые и социальные последствия.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания и ЕС официально ставят перед собой задачу согласовать условия Brexit к октябрю 2018 года, однако высокопоставленные официальные лица в Лондоне и Брюсселе признают, что возможность договориться к этому сроку маловероятна.

По данным источников, знакомых с позициями ЕС и Великобритании, в настоящее время стороны надеются окончательно согласовать условия "развода" не позднее середины ноября.

Официальным крайним сроком окончания переговоров в настоящее время считается 18 октября, когда должен пройти саммит ЕС.

Однако переговоры продвигаются очень медленно с марта 2018 года, когда ЕС и Великобритания достигли соглашения о переходном периоде, отмечает агентство. Самой острой проблемой, пишет агентство, остается вопрос обеспечения свободной границы между Северной Ирландией, входящей в Великобританию, и республикой Ирландия.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что при любом варианте с Brexit будут проблемы.

Как известно, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что план британского премьера Терезы Мэй в отношении Brexit является "исторической ошибкой", которая приведет к национальному "унижению".
Великобритания, Евросоюз, Brexit

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