Переговоры по Brexit: СМИ сообщили неприятную новость для Джонсона

В Брюсселе опровергли спекуляции на тему того, что ЕС может сдаться под натиском британских властей

Фото: REUTERS/Simon Dawson

Постпреды 27 стран ЕС при органах сообщества и главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье назвали нереалистичными предположения правительства Великобритании о том, что сделка между королевством и ЕС может быть заключена до назначенной даты выхода 31 октября. Об этом в четверг сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Согласно этим данным, дипломаты на встрече в Брюсселе опровергли спекуляции на тему того, что ЕС может "сдаться под натиском" британских властей, "заключить соглашение на саммите ЕС 17–18 октября и затем ратифицировать его в установленные сроки до выхода Великобритании из союза".

Барнье, выступая перед послами, заметил, что премьер королевства Борис Джонсон отказался от прежних обязательств Лондона по регулированию вопроса границы с Ирландией, но так и не представил новых предложений. Переговорщик также выразил обеспокоенность нежеланием Джонсона способствовать сохранению конкуренции на рынках после выхода страны из ЕС.

Он отметил, что Лондон четко дал понять лишь одно – королевство не желает обязательств по поддержанию равных условий на рынках и согласно лишь на очень ограниченное торговое соглашение с Евросоюзом.

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Постпред ФРГ Михаэль Клаус в свою очередь выразил мнение, что новый раунд переговоров ЕС и Великобритании никуда не приведет и станет лишь тратой времени, сообщили собеседники Reuters.

Представитель Еврокомиссии Мина Андреева на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что Евросоюз и Великобритания договорились провести очередную встречу на техническом уровне 6 сентября.

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"Стороны договорились встретиться снова в пятницу. Для достижения прогресса нам нужно получить конкретные предложения (от Великобритании) в рамках существующего соглашения", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Палата общин британского парламента в третьем чтении приняла законопроект, обязывающий правительство премьер-министра Бориса Джонсона отсрочить выход страны из состава ЕС на три месяца – до 31 января 2020 года.

Ранее, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве, британское телевидение сообщило о том, что если депутаты не поддержат политику премьера по поводу Brexit, то 14 октября Борис Джонсон объявит досрочные выборы в парламент.

Как мы уже сообщали, Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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