Переговоры по Brexit: Лондон выдвинул новое требование Брюсселю

В ЕС неоднократно заявляли, что соглашение об условиях Brexit пересмотру не подлежит

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Великобритания намерена изменить положения политической декларации о будущих отношениях с Европейским союзом, чтобы уравнять "условия игры" в ключевых сферах. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.

По ее сведениям, требование изменить положения было выдвинуто помощником премьер-министра Великобритании по делам Европы Дэвидом Фростом на прошлой неделе в ходе переговоров в Брюсселе. В частности, Фрост запросил "лучшее в своем классе торговое соглашение", а также изменения в сфере социальных стандартов и защиты окружающей среды.

В ЕС неоднократно заявляли, что соглашение об условиях Brexit, которое было достигнуто правительством Терезы Мэй, пересмотру не подлежит, однако политическая декларация, которая прилагается к соглашению и не является юридически обязывающим документом, может быть изменена.

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Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй – предшественницы Джонсона на премьерском посту. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем – на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который пообещал, что не допустит новой отсрочки Brexit, и что страна покинет ЕС без сделки с Брюсселем, если тот не согласится с требованием Лондона.

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Отметим, правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона потерпело свое первое поражение в Палате общин британского парламента. Лояльным главе кабмина членам правящей в меньшинстве Консервативной партии не удалось остановить инициативу оппозиции, которая большинством в 27 голосов наделила Палату общин правом рассмотреть законопроект, открывающий возможность для того, чтобы перенести дату выхода королевства из ЕС на более поздний срок и заблокировать возможность Brexit без сделки с Брюсселем.

Ранее, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве, британское телевидение сообщило о том, что если депутаты не поддержат политику премьера по поводу Brexit, то 14 октября Борис Джонсон объявит досрочные выборы в парламент.

Как мы уже сообщали, Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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