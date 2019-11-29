Переговоры следует вести с участием представителей европейских стран – Макрон отказался от идеи Путина о ракетах

Фото: kremlin.ru

Переговоры по новому договору о ракетах средней дальности следует вести с участием представителей европейских стран. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров в Елисейском дворце с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Таким образом президент Франции Эммануэль Макрон отказался от предложения президента Российской Федерации Владимира Путина о введении моратория на развертывание ракет средней и малой дальности

"Европейцы должны быть привлечены к переговорам о будущем договоре по ракетам средней и меньшей дальности", — сказал французский лидер. "В интересах мира и стабильности в Европе, обеспечение которых я считаю главной целью, нам следует начать переговоры относительно ограничения вооружений", — добавил он.

Макрон отметил, что "ранее эта сфера регулировалась на основе как многочисленных многосторонних договоров, так и исторических двусторонних договоров между США и Россией". "Мы уже неоднократно выражали сожаление по поводу решения США выйти из договора по РСМД. Потому что теперь не существует договора, согласие по которому было достигнуто в годы холодной войны", — сказал французский президент.

"Договор был денонсирован США, — однако хочу напомнить, что речь идет о нашей безопасности и безопасности наших европейских союзников, — подчеркнул он. — И мы не можем оставаться в ситуации, когда, приложив большие усилия к тому, чтобы не допустить нарушения этого договора Россией, а затем и упомянутого американского решения, мы оказались теперь в ситуации, когда мы можем лишь констатировать, что не находимся под защитой этого двустороннего договора".

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"Поэтому, на мой взгляд, необходимо включить этот вопрос в список тех обсуждаемых тем, по которым мы будем работать на будущей неделе на саммите НАТО. Необходимо решительно взяться за эту тему в первую очередь внутри альянса, — но также и при ведении диалога Европы с Россией с тем, чтобы воссоздать условия нашей безопасности в сегодняшнем мире", — считает Макрон.

"Тот договор, за который я выступаю, и который заменит собой договор о РСМД, должен стать плодом большой работы по координации позиций внутри альянса — и в особенности между странами Европы. И эта работа предполагает участие европейцев в этом договоре. Мы не можем отдавать свою безопасность на усмотрение двустороннего договора, в котором никто из европейцев не участвует", — подчеркнул французский лидер.

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Напомним, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщил, что Вашингтон окончательно прекращает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений его Россией. За полгода до этого, 2 февраля, Вашингтон дал России время на исправление ее нарушений и уничтожение запрещенных ракет 9М729.

Более подробно по этой теме читайте в статье на нашем сайте "Новая гонка вооружений: почему США и Россия не смогли спасти наследие Рейгана и Горбачева"

Ранее президент США Дональд Трамп поделился своим видением того, каким должен быть новый ракетный договор:

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