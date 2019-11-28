Ракетные переговоры США и России: Макрон назвал третьего участника

Франция настаивает на участии Европы в заключении нового соглашения по ракетам средней и меньшей дальности

Эммануэль Макрон. Фото: Bertrand Guay/REUTERS

Если Россия и США собираются заключить новое ракетное соглашение вместо расторгнутого в этом году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в переговорах должна участвовать и Европа.

Об этом после переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже 28 ноября заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Европейцы должны быть привлечены к переговорам о будущем договоре по ракетам средней и меньшей дальности", — сказал он.

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При этом Макрон назвал Североатлантический альянс единственной платформой для совместного решения Европой и США стратегических вопросов, в том числе реакцию на усиление России и Китая.

"НАТО — единственная платформа, где Европа и Северная Америка могут вместе решать такие стратегические вопросы, как борьба с терроризмом или как вести себя с более агрессивной Россией и растущим Китаем", — добавил французский лидер.

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Напомним, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщил, что Вашингтон окончательно прекращает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений его Россией. За полгода до этого, 2 февраля, Вашингтон дал России время на исправление своих нарушений и уничтожение запрещенных ракет 9М729.

Более подробно об этой теме читайте в статье на нашем сайте "Новая гонка вооружений: почему США и Россия не смогли спасти наследие Рейгана и Горбачева".

Ранее президент США Дональд Трамп поделился своим видением насчет того, каким должен быть новый ракетный договор:

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