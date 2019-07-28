Перелет с остановкой: чем лэйовер отличается от стоповера и какие бонусы есть для ожидающих в аэропорту

Чем занять несколько часов ожидания своего рейса в аэропорту

Frankfurt Airport.

Перелет с промежуточной посадкой часто обходится дешевле, чем прямой рейс. Конечно, экономия в деньгах выливается в потерях времени. Но правильный подход к остановке в промежуточном аэропорту позволит и силы восстановить, и узнать что-нибудь новое.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выделяет разные сроки ожидания в аэропортах. Нахождение на земле в промежуточном пункте следования по маршруту менее 24 ч — это остановка или лэйовер (layover). Если дольше — стоповер (англ. stopover). Авиакомпании заинтересованы в транзитных пассажирах, поэтому клиенту, согласившемуся на стоповер, часто предлагаются хорошие бонусы. Но стоповер заслуживает отдельного рассказа. А мы поговорим о том, как в некоторых аэропортах можно провести половину дня вместо того, чтобы гипнотизировать смартфон или бродить по дьюти-фри.

Если намечается авиаперелет с пересадкой (независимо от того, какой она длительности), советуем заранее скачать на смартфон мобильное приложение аэропорта пересадки. Так под рукой будет много полезного — схемы проходов между терминалами и гейтами, проезды из аэропорта в город, перечни магазинов и развлечений и т. д.

FRA – Франкфурт: ночной тур и бокал шампанского на рассвете

Этот гигантский аэропорт рядом с Франкфуртом-на-Майне — самый большой в Германии и базовый для авиакомпании Lufthansa. Здесь работает 81 тысяча человек, а за год его посещают около 70 млн путешественников.

Здесь происходит множество стыковок между различными рейсами. Как правило, время пребывания здесь небольшое, и путешественники чаще озабочены тем, как сориентироваться и побыстрее добраться до своего гейта. Но бывает всякое. Вполне возможно, что путешественнику придется провести во Франкфурте несколько часов. И на этот случай здесь есть чем заняться. Например, выбрать одну из ознакомительных экскурсий. Аэропорт предлагает примерно с десяток сценариев. Самый короткий ознакомительный тур длится около 45 мин. и стоит 7 евро. Более подробные туры длятся более двух часов, и участие в них требует предварительной резервации. Для особых эстетов есть даже предложение ночного тура — со встречей рассвета с бокалом шампанского.

Билеты на туры можно купить онлайн или в терминале 1, зал C, уровень 2. При поисках ориентируйтесь на указатели FRA Airport Tours & Shop. Учтите, что экскурсии проводятся на немецком языке. В терминале 2 (Food Plaza, уровень 4) есть терраса с видом на взлетные поле и полосы. Входной билет на террасу — 3 евро.

Великан. В 2021 году так будет выглядеть новая часть аэропорта Франкфурт-на-Майне — терминал 3. Фото: Frankfurt Airport

CDG – Париж: мини-отель внутри терминала

Бывает так, что во время долгой стыковки хочется просто отоспаться или полежать. Или дать такую возможность ребенку — особенно если речь идет о многочасовых межконтинентальных рейсах. В аэропорту "Шарль-де-Голль" в распоряжении таких пассажиров в пределах терминала 2E (залы K, L, M) предусмотрен небольшой отель. На территории отельной зоны YotelAir можно воспользоваться душевыми кабинами (15 евро/ч с человека) и даже небольшие гостиничные номера. Комната на двоих обойдется в 59 евро за 4 часа плюс по 10 евро за каждый дополнительный час. Семейный номер (до 4-х человек) стоит 80 евро за 4 часа + 10 евро за каждый дополнительный.

Добро пожаловать. Комнаты отдыха внутри аэропорта. Фото: А. Мазур

VIE – Вена: модели лайнеров и центр мультимедиа

Обзорная площадка с панорамным видом находится на крыше терминала 3 венского аэропорта. Чтобы попасть туда, нужно подняться лифтом в правом крыле или воспользоваться эскалаторами по указателям Visitors deck. Перед входом на террасу есть экспозиция из сотен моделей авиалайнеров. Входной билет стоит 5 евро.

И для детей, и для взрослых будет интересна экскурсия в мультимедийный центр Visitor World (детский билет — 11 евро, взрослый — 16 евро, семейный на 4-х человек — 40 евро). Здесь можно посмотреть на жизнь аэропорта изнутри: посидеть в виртуальной кабине лайнера, понять, какой путь проходит багаж, и т. д.

Терминал 3. Протяженность обзорной террасы составляет 306 м. Фото: Vienna Airport

MUC – Мюнхен: тоннель из стекла и музей

Этот аэропорт отлично приспособлен для познавательного времяпрепровождения и предлагает детальные инструкции, которые можно найти в бумажных буклетах или в мобильном приложении.

Если в распоряжении пара часов, можно их провести не в зале ожидания, а на террасе (терминал 2 — уровень 07) площадью 800 кв. м с обзором взлетно-посадочных полос. Добраться туда можно через экскурсионную галерею Skywalk — этот остекленный коридор проходит над всеми зонами аэровокзала. Везде есть пояснительные таблички, рассказывающие, что видит зритель: тут паспортный контроль, тут досмотр и так далее. Заканчивается коридор панорамной террасой с видом на перрон. Вход бесплатный.

Если в распоряжении 3—4 часа, побывайте в Парке для гостей. Чтобы попасть в него, можно пройтись пешком 15 минут или проехать одну остановку (выходить на Besuchepark) на электричке S1 или S8 от Центра аэропорта (Munich Airport Center). В парке можно бесплатно посмотреть выставку, посвященную работе аэропорта, экспозицию исторических самолетов, состоящую из Douglas DC-3, Super Constellation, Ju-52 (стоимость — 1 евро).

Музей авиации. В Парке для посетителей есть несколько старых самолетов, доступных к осмотру. Фото: Munich Airport

AMS – Амстердам: самолет на террасе

Автобусный тур Schiphol Experience (стоимость от 16 евро) ознакомит с работой одного из самых оживленных аэропортов Европы. Участие в экскурсии нужно резервировать заранее по телефону или отправить заявку на электронную почту. Встреча участников происходит в Schiphol Plaza, в магазине The Planes@Plaza. Существенный недостаток заключается в том, что язык экскурсии — голландский.

До конца 2019 года из-за ремонта не получится посмотреть на жизнь огромного аэропорта с панорамной террасы (на ней, кстати, установлен настоящий Fokker 100, вход в который бесплатен).

Скипхол. По одной из самых больших воздушных гаваней Европы можно проехаться на экскурсионном автобусе. Фото: Amsterdam Airport Schiphol

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались как слетать в отпуск-2019 подешевле. Например, из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле.

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