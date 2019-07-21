Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Фото: Pixabay

Когда Украина получила безвиз, некоторые сетовали, дескать, зачем это нужно, если у людей нет денег на путешествия за границу. Однако, на самом деле поездка в другую страну может оказаться не такой уж и затратной, как кажется на первый взгляд. Отправляясь в Одессу в высокий сезон, украинский турист порой оставляет там больше денег, чем мог бы потратить, отдыхая в Турции или Египте. Что тут говорить, если по цене купейного билета в ночном поезде Киев — Одесса в определенные дни можно полететь в Лондон! Просто нужно знать, где искать выгодные предложения

и как все организовать.

По словам турагента Маргариты Фрадкиной, самыми популярными направлениями для путешествий у нас остаются Турция, Египет, Испания и Греция, а украинцы стали больше выбирать экскурсионные туры.

"Ценовая политика туров самая разнообразная. Самые бюджетные путевки стартуют от 600 долларов на двоих. Стоимость традиционно зависит от страны и месяца вылета", — говорит наша собеседница, добавляя, что некоторые операторы стали потихоньку "открывать" Италию.

Но если горячие путевки со значительной скидкой сложно найти, то спланировать бюджетный маршрут самостоятельно можно всегда. "Сегодня" разузнала у бывалых путешественников, как устроить отпуск по дешевке.

Лайфхак №1: лоукост и багаж

Первый стереотип, который чаще всего удерживает украинцев от путешествий за границу, — большие затраты на дорогу.

"Дешевые билеты вообще не проблема найти! — утверждает популярный украинский тревел-блогер Мария Себова, советуя пользоваться услугами лоукостеров, то есть бюджетных авиалиний. — Это быстро и удобно".

Мария объездила уже 34 страны, так что ее по праву можно считать экспертом в этом вопросе.

Путешественница советует начинать поиск авиабилетов заранее:

"Обычно у лоукостеров самые дешевые билеты в продаже за полтора-три месяца до поездки. В этот период уже появляется какой-то определенный спрос на рейсы. Авиакомпании мониторят его, и рейсы, которые не пользуются спросом, они снижают цену".

На сайте практически каждой компании есть календарь цен. О нем мало кто знает, но именно он является той палочкой-выручалочкой, с помощью которой можно найти самый дешевый билет.

"Вы вбиваете в календарь направление и сайт выдает полную картину цен на абсолютно разные направления и бюджет. Так можно узнать, в какой день лететь дешевле всего", — делится лайфхаком Мария.

Попробуем: в англоязычной версии сайта ирландского лоукостера открываем вкладку Fare Finder, выбираем аэропорт отправления Киев, направление — anywehere (любое) и видим, что в августе всего за 23 евро (около 680 грн) можем отправиться в болгарскую Софию или польский Краков, а за 35 евро (1035 грн) долетим до Стокгольма. К слову, место в купейном вагоне поезда от Харькова до курортной Одессы обойдется в 1028 грн.

Еще одна хитрость — путешествие с ручной кладью. Это сэкономит не только деньги, поскольку за чемодан нужно платить, но и время в аэропорту.

"Размер и вес бесплатного ручного багажа продиктован правилами авиакомпании, нужно заранее ознакомиться с ними на сайте. Принцип путешествий с ручной кладью — все самое большое на себя, маленькое в чемодан", — советует тревел-блогер.

Мария Себова. Путешественница летает с маленьким чемоданом. Фото: из архива М. Себовой

Лайфхак №2: крыша и еда

Когда билеты куплены, самое время позаботиться о крыше над головой во время поездки. Можно подобрать отель в системах бронирования, выбрав самую низкую стоимость из предложенных. Когда же каждая копейка на счету, на выручку придут хостелы. В подобном отеле постоялец может делить комнату с другими туристами, оплачивая лишь койко-место. В хостелах встречаются также 2-местные и 1-местные номера, однако такое уединение обойдется на порядок дороже.

"Когда выбираешь хостел, нужно ориентироваться на его рейтинг и отзывы. У меня есть правило: если оценка хостела ниже 8 из 10 возможных баллов, то я его даже не рассматриваю", — поделилась с нами Мария Себова.

Путешественница советует брать с собой резиновые тапочки, так как во многих хостелах общие душевые, а вот покупать сланцы не выгодно.

Жить в хостеле безопасно и достаточно комфортно. Более того, порой он может оказаться получше некоторых отелей.

"В Копенгагене я жила в хостеле в современном отдельном здании с бассейном и спортзалом. Там были игровые площадки и планшеты общего пользования", — рассказывает наша собеседница.

Стоимость проживания в хостеле варьируется в зависимости от страны, например, в Варшаве (Польша) и Братиславе (Словакия) можно снять кровать от 7 за ночь, а в Амстердаме (Нидерланды) сложно найти что-то адекватное дешевле 30.

А вот покупать продукты за границей выгоднее в супермаркетах.

"То, что у нас, возможно, считается деликатесом, будет стоить в местных магазинах дешевле", — говорит Себова, добавляя, что лучше искать сетевые маркеты, так как цены там средние по всей Европе.

Бюджетно покушать можно и в столовых, а если выбирать кафе и рестораны, то подальше от туристических мест.

"Меню лучше брать на местном языке. У меня был случай в Португалии, когда в меню на их языке был дополнительный вкладыш с блюдами дня, где все было на порядок дешевле", — вспоминает Мария.

Сэкономить в поездке помогут хостелы и меню на местном языке. Фото: из архива М. Себовой

Лайфхак №3: туры даром

Во многих европейских странах можно ознакомится с культурным достоянием даром. Главное — знать когда. Планируя путешествие, просмотрите внимательно официальные сайты музеев, которые вас интересуют: там наверняка укажут, в какие дни у них бесплатный вход. Если же такой день отсутствует или дата попросту не подходит, тогда, как и в случае с перелетом, позаботьтесь о входном билете заранее. Порой это дешевле, чем покупать на месте.

"Ключ к успеху — заранее все мониторить и искать. Бронировать вход в некоторые музеи нужно за несколько недель, а то и месяцев", — советует Мария Себова.

К слову, с 1997-го в Европе ко Всемирному дню музеев, который отмечают 18 мая, проходит фестиваль "Ночь музеев". В этот день, начиная с вечера и на протяжении всей ночи, вход во все музеи свободный. Паноптикумы предлагают не просто ознакомиться с экспозицией, но и зачастую придумывают необычные интерактивные экскурсии.

Сэкономить можно и на обзорных экскурсиях по городу. Мария поделилась с нами секретиком, что практически в каждом большом европейском городе можно отыскать бесплатные прогулки. Информацию о них легко найти в интернете. Сбор группы на такую экскурсию зачастую происходит возле главной достопримечательности. Но учтите, что гид, скорее всего, будет говорить на английском языке, а в конце приветствуются чаевые. Но даже если вы не заплатите, уверяет Мария, никто вам ничего не скажет:

"Это стимулирует гидов классно рассказывать, потому что они работают, так сказать, на успех. Чаще всего эти экскурсии действительно интересные и необычные".

Для сравнения: экскурсии профессиональных гидов в Европе стоят 20—40.

А если вы находитесь в городе, где есть какой-нибудь водоем, на котором активно практикуют туристические прогулки, не спешите тратиться. Осмотревшись, вы можете найти паромы для местных по цене общественного транспорта.

В Париже. Мария знает, с какого ракурса лучше делать фото с башней. Фото: из архива М. Себовой

В Европу дикарем и автостопом

Бюджетно отдохнуть за границей можно, отправившись в путешествие автостопом, да еще и прихватив с собой палатку. Правда, такой вариант подойдет не всем (тут без духа авантюризма явно не обойтись), поэтому мы не причислили его к основному списку лайфхаков, но и не рассказать о нем не могли. Тем более что любитель приключений и барабанщик Одесского музыкального кооператива "Деньги вперед" Сергей Полторак поделился с нами своим опытом "дикого" кемпинга в Европе.

Парень много путешествовал с группой, останавливаясь в недорогих хостелах, гостиницах и на квартирах у друзей, а однажды во время путешествия с девушкой по Испании решил ночевать в палатке. Причем этой было зимой.

"Мы были не особо подготовлены. Это был дикий кемпинг, хотя, наверное, во многих местах это незаконно. Но я уверен, что если бы нас кто-то увидел, то закончилось бы все обычной просьбой сложить палатку", — рассказывает Сергей, вспоминая, как после прогулок по Мадриду они доехали до конечной станции метро, благодаря карте отыскали поле, выбрали подходящее место и разбили палатку прямо там.

Ребята говорят, что у них был самый дешевый тент, а ночью с неба полило как из ведра.

"Был очень сильный дождь, но мы продержались до утра. Мы сильно промокли, все рюкзаки и спальники вымокли тоже", — говорит барабанщик.

Багаж. Путешествие с рюкзаками и палаткой за плечами. Фото: из архива С. Полторака

Несмотря на такую непростую ночевку, молодой человек со временем повторил этот опыт, заночевав в палатке возле аэропорта в небольшом городке Бове под Парижем. И тоже зимой.

"Я разбил палатку неподалеку от какой-то дорогой гостиницы. Спать было довольно холодно, — делится опытом наш собеседник. — Кемпинг зимой — это вполне реально, но палатка однозначно должна быть получше, и теплых вещей нужно брать побольше".

Теперь Сергей намеревается объехать с палаткой Испанию и посетить Норвегию.

Если у одессита получилось переночевать дикарем зимой, то летом у авантюристов это выйдет и подавно. Тем более это будет не только экономно, но и приятно. Правда, бывалые путешественники все же рекомендуют из соображений безопасности останавливаться в специально оборудованных палаточных городках.

А вот колесить по стране можно автостопом. К слову, однажды попытка музыканта поймать попутку закончилась поездкой в полицейском авто: копы... подвезли его в аэропорт.

"Мы шли по трассе из Мадрида в сторону города Сарагоса. Возле нас остановились полицейские. Они объяснили, что здесь нельзя останавливать автомобили и любезно нас подвезли в аэропорт Мадрида, — рассказывает Сергей. — Потом понял, что лучше "стопить" не на трассах, а на заправках. Там это делать легче всего".

В Испании. Селфи на память с творением Антонио Гауди. Фото: из архива С. Полторака

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, где дешево отдохнуть летом-2019. Оказалось, что Турция уже не в моде. Путевки в популярную страну заметно подорожали, что "уронило" спрос.

Также опытные путешественники и ранее делились опытом:

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