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Перенос Brexit – у Мэй выдвинули ультиматум парламенту

Сегодня, 16:55

Cпикер Джон Беркоу отобрал четыре поправки к правительственному предложению о переносе даты Brexit

Фото: AFP
Перенос Brexit – у Мэй выдвинули ультиматум парламенту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8c1/322/5c88c13224f07.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8c1/322/5c88c13224f07.jpg Евросоюз Cпикер Джон Беркоу отобрал четыре поправки к правительственному предложению о переносе даты Brexit

Правительство Великобритании выступит против всех четырех поправок к правительственному предложению о переносе даты Brexit. Об этом в четверг сообщил главный партийный парламентский организатор Джулиан Смит, представляющий правящую Консервативную партию, информирует газета Daily Telegraph.

"Правительство выступит против всех выбранных (спикером парламента) поправок. Мы проголосуем против. Если в основное предложение будут внесены одна или все поправки, то мы проголосуем против него", – сказал он.

Пресс-служба Палаты общин сообщила в четверг, что ее спикер Джон Беркоу отобрал четыре поправки к правительственному предложению о переносе даты Brexit. В частности, депутатам будет предложено высказать свое мнение относительно перспективы отсрочки Brexit для проведения нового референдума. Еще одна поправка направлена на то, чтобы помешать премьер-министру Терезе Мэй провести третье голосование по достигнутому ею соглашению об условиях Brexit, которое уже было отклонено дважды.

Депутаты Палаты общин после 17:00 местного времени проголосуют по поправкам и предложению правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. В соответствии с ним, британское правительство планирует направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit на 30 июня, при условии что Палата общин сможет одобрить соглашение об условиях Brexit до 20 марта. Такой шаг должен позволить британскому парламенту принять все необходимые законы для вступления сделки в силу.

Напомним, накануне британская Палата общин большинством голосов высказалась против так называемого "жесткого Brexit" - то есть, выхода королевства из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.

В связи с этим премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила о том, что будет вынуждена сообщить Евросоюз об отсрочке Brexit, вероятно на длительный период, если парламентарии не одобрят тот вариант соглашения о выходе.

В то же время, как мы уже писали, приближающийся "Час Х" – 29 марта – навел панику в стране, в связи с чем британцы начали запасаться долго хранящимися продуктами и лекарствами:

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Тег Великобритания, Мэй, Brexit

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Источник:

ТАСС

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