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Пережила две пандемии: 106-летняя француженка вылечилась от коронавируса

2 мая, 15:53

Татьяна Очеретяна

Женщина пережила пандемию испанского гриппа

106-летняя француженка Элен Лефер пережила пандемию испанского гриппа, когда ей было 5 лет, а теперь преодолела COVID-19. Об этом сообщает Parisien.

Отмечается, что у женщины диагностировали коронавирус 15 апреля в доме престарелых. У пациентки была высокая температура и сильная слабость. Сейчас Лефер хорошо себя чувствует.

Как стало известно, Элен Лефер родилась за несколько дней до начала Первой мировой войны. Девочка в 5 лет пережила пандемию "испанки". Во время Второй мировой войны она вместе с матерью пешком покинула оккупированную зону Франции.

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"Испанка" – самая масштабная пандемия гриппа, которой заразились по меньшей мере 500 миллионов человек. От болезни умерли по разным подсчетам от 50 до 100 миллионов человек.

Напомним, во Франции количество жертв коронавируса перевалило за 24 тысячи.

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Также власти Франции могут перенести отмену карантина, которая была запланирована на 11 мая. Карантин не будет отменен, "если незадолго до 11 мая, например 7 мая, число новых случаев заболевших COVID-19 не будет соответствовать ожидавшимся показателям снижения", а больницы окажутся переполненными.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция долгожители коронавирус

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