Первая за несколько лет елка в Афинах и травмоопасная елка Литвы: как готовятся к праздниками в мире

В Венгрии Санты-велосипедисты накормили бездомных, в Греции впервые за многие годы зажгли рождественские огни, а в Соединенных Штатах запустили новогодний поезд. Чем живет мир в предвкушении Рождества и Нового года выясняли новости "Сегодня".

Нарезают бутерброды, раскладывают по сумкам и отправляются в путь. Традиции у этих венгерских велосипедистов ежегодно неизменны. Незадолго до Рождества – раздают продукты бездомным. В этом декабре накормили четыре тысячи человек.

Золтан Хавасс, организатор акции:

"Делиться с другими это не просто хорошо, это наша обязанность. Так мы можем сделать общество лучше".

Добрым словом благотворителей сейчас вспоминают и в Греции. Столица страны, Афины, засияли рождественскими огнями. Десятки домов и улиц за свой счет украсили местные предприниматели. Потому бюджета на такие развлечения стране, переживающей финансовый кризис, не хватало несколько лет подряд. Теперь в центре Афин возвышается еще и 17 метровая елка – ее огне вспыхнули накануне вечером.

Удивили елкой и работники аэропорта Литвы. Новогоднее дерево там украсили шарами, ножами, лезвиями и ножницами. Все эти запрещенные вещи изъяли у пассажиров. Так на аэродроме напоминают о предметах, которых нельзя брать на борт.

А в США к праздникам запустили праздничный экспресс. Междугородным поездом руководил машинист в костюме Санты. Внутри хозяйничали эльфы, а хор исполнял рождественские песни.

Напомним, новости "Сегодня" и ранее рассказывали о том, как в мире готовятся к Новому году и Рождеству. Например, о самой большой в мире новогодней инсталляции в Италии и фестивале льда и снега в Китае.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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