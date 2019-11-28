Празднуем Рождество 25 декабря: почему по-другому невозможно

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Когда украинцам праздновать Рождество? 25 декабря – как это делают прихожане большинства православных церквей мира, или же 7 января. За месяц до одного из самых любимых всеми праздников вопрос снова поднят в СМИ. В Православной церкви Украины не исключают, что празднование 25 декабря возможно – но в будущем и только в случае, когда этого захотят сами прихожане. Как перенести празднование Рождества, какие еще праздники затронет этот перенос разбирался сайт "Сегодня".

На днях по украинских масс-медиа разошлась "сенсационная новость": Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что Рождество можно праздновать по Григорианскому календарю 25 декабря.

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, Григорианскому календарю. И мы можем это делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ. Если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет и говорить об изменениях в Церкви", - цитируют Епифания СМИ.

Отметим, что первоисточника информации нам отыскать не удалось. Впрочем, в ПЦУ не отрицают, что вопрос даты празднования может быть рассмотрен. И именно в озвученном порядке – сначала "спрос", затем "предложение".

Какие есть календари

Но сперва напомним, почему одни граждане Украины отмечают Рождество 25 декабря, другие – 7 января.

На данный момент в христианстве существует три календаря. Самый древний (введен в 45 году до н.э.) – Юлианский. Поскольку придумали его в незапамятные времена, он несколько неточен – со временем даты "сбиваются". По этому календарю живут и празднуют сегодня шесть автокефальных православных церквей: Русская, Иерусалимская,Сербская, Грузинская и, с недавнего времени – Польская и Православная Церковь Украины. Также по Юлианскому календарю живут Украинская греко-католическая церковь и Украинская православная церковь Московского Патриархата.

Второй календарь – гораздо моложе и гораздо точнее. Это Григорианский календарь, по которому живет большинство католиков мира (в том числе украинские римо-католики – не путать с греко-католиками),а также православные в Финляндии. Введен он в 1582 году и сейчас используется большинством стран мира в качестве светского календаря.

Наконец, третий календарь – Новоюлианский – самый новый. Его ввели в обиход в 1923 году, как "православный ответ" "католическому" Григорианскому календарю. Разумеется, самый современный календарь еще более точен. По этому календарю живут 9 автокефальных православных церквей: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская, Чешских земель и Словакии. На данный момент Новоюлианский календарь польностью совпадает по датам с Григорианским. Скорей, всего, Митрополит Епифаний в своем комментарии имел ввиду переход именно на этот календарь. Но, либо оговорился, либо СМИ неправильно интерпретировали слова предстоятеля ПЦУ.

Так когда мы на самом деле празднуем?

Скажем парадоксальную вещь: перенести празднование Рождества на 25 декабря невозможно. По той простой причине, что все христианские церкви и так праздновали и празднуют его 25 декабря. В том числе украинские православные церкви. Загвоздка заключается в том, что когда у нас, по нашему светскому календарю (напомним, совпадающему с Григорианским и Новоюлианским) 7 января, по Юлианскому календарю – все еще 25 декабря. А потому говорить о переносе праздника в корне неверно. Можно лишь говорить о переходе на тот или иной календарь. Само же Рождество в литургическом календаре по-прежнему будет фигурировать 25 декабря (по календарю, которому живет та или иная церковь).

Путаница же с датами произошла из-за уже упомянутых неточностей календарей. Созданный еще в Римской империи Юлианский календарь дает погрешность в один день примерно раз в 128 лет. За время его существования таких погрешностей накопилось на две недели. Именно потому "25 декабря" в Юлианском приходится на "7 января" в более точных календарях. Кстати, и сегодня эта погрешность продолжает набирать секунды, минуты и часы в пользу дальнейшего расхождения в датах. Пройдет каких-нибудь восемьдесят лет, и Рождество по Юлианскому календарю теоретически будут праздновать уже не 7-го, а 8 января (если точнее, впервые случится это в 2101 году).

Отметим, что и Григорианский календарь, пусть он на порядок точнее Юлианского, все же не идеален. "Лишние сутки" по нему набегают за 10 тысяч лет. Что даже по меркам церкви – солидный срок. Что же касается Новоюлианского, взятого на вооружение православными церквями, то он практически вечен. Более сорока тысяч лет должно пройти, чтобы этот календарь "сбился" на сутки.

"В принципе против" и "в принципе, не против"

Так какие украинские православные церкви готовы перейти (и если готовы, то когда) на новый календарь, а какие нет?

Предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет в интервью в"Украинской правде" летом 2019 года отметил, что церковь готова рассмотреть вопрос перехода на Новоюлианский календарь.

"В принципе, это возможно. Подавляющее большинство православных церквей перешли на этот календарь. Только пять православных церквей до сих пор этого не сделали. Это Иерусалимская, Русская, Украинская, Сербская и Грузинская. Переход возможен. Но при каких условиях? Если народ согласится перейти. Потому что в 20-е годы ХХ века переходили на новый календарь, на Григорианский, но люди в церковь не приходили. Например, на Рождество 25 декабря. Праздник, а в храме нет людей", – сказал патриарх.

В свою очередь, предстоятель УПЦ МП Онуфрий исключает возможность перехода.

"Напомню еще раз, что Иерусалимская Церковь, на земле которой родился Спаситель мира, как мать всех Церквей, празднует это событие по Юлианскому календарю, т. е. 7-го января по новому стилю. В нашей Церкви со времен Крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром принят и действует устав Иерусалимской Церкви. Поэтому, несмотря на то, что в ряде православных государств Церковь перешла на Григорианский стиль, мы остаемся верными исторической традиции, не меняя стилевой календарь. Всякое изменение традиций всегда влечет за собой новые противоречия, споры и противостояния", – сказал в интервью сайту Киевской метрополии предстоятель УПЦ МП Онуфрий.

Что касается ПЦУ, то о переходе на новый календарь Митрополит Епифаний высказывал свою точку зрения еще в декабре прошлого 2018 года.

"Есть календарный вопрос: можем мы в Украине 25 декабря праздновать Рождество или не можем? Это может внести смуту, это может внести раскол. Поэтому я стою на позиции: мы должны реформироваться разумно, мудро, чтобы не внести снова какой-то раскол в церковь. Все нужно воплощать в жизнь постепенно", – сказал митрополит в эфире одного из телеканалов.

Решает сама церковь

Как теоретически может произойти процедура перехода церкви на новый календарь, рассказал сайту "Сегодня" епископ Православной церкви Украины, митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко).

"На сегодняшний день это чисто теоретический вопрос. Он должен обстоятельно изучаться столько времени, сколько необходимо. Хотя кое-где можно прочесть, что ПЦУ чуть ли не уже переходит на Новоюлианский календарь или инициирует это. Нет. Вопрос имеет сегодня полное право на существование и обсуждение, а в дальнейшем, если он будет реципиирован церковным сознанием и сообществом, и на воплощение в жизнь. Если говорить сугубо теоретически, то для перехода на календарь, по которому отмечают церковные праздники в других Поместных Православных Церквах, достаточно было бы решения Синода Церкви на основании итогов работы календарной и богословско-канонический комиссий", – сказал митрополит Александр.

Отметим, что не так давно, в 2014-м году как раз решением своего Синода перешла на новый для себя календарь Польская православная церковь. Правда, переход случился "обратным" – если ранее церковь жила по Григорианскому (или Новоюлианскому) календарю, то теперь она живет по Юлианскому. Какого-то отдельного решения от госвластей в случае, если церковь решит перейти на другой календарь, разумеется, не требуется.

Календарь – не доминанта

При этом в церкви (по крайней мере, в ПЦУ, – авт) не придают особого "сакрального" значения календарю.

"Мы имеем некоторое предубеждение по поводу календаря. Но как сказал Господь,"Суббота для человека, а не человек для субботы". Точно также не люди для календаря, а календарь для людей. Скажу на собственном опыте. Прихожанами нашей парафии являются и люди, которые живут по Новоюлианскому календарю. 25 декабря мы, как обычно, служим литургию – это день памяти святителя Спиридона по старому стилю, и Рождество по новому календарю. Ежедневно, во время Божественной литургии, мы символически воспоминаем и Рождение Христа-Спасителя, и его Евангельскую проповедь, и Крестный путь с Голгофой, и Воскресение. Каждое Богослужение пронизано символизмом. К примеру, сотрудники посольств, или гости наших прихожан, которые приезжают в Украину во время рождественских отпусков или каникул, и которые живут по новому календарю, приходят к нам в храм, молятся, и отмечают таким образом Рождество. А почему мы должны быть против? Люди празднуют согласно той традиции, в которой они воспитаны и которой придерживаются. Да, у нас в это время пост, у нас празднование Рождения Христа еще впереди, но это нам не мешает разделить в молитве совместно с ними радость Рождения Спасителя, Который рождается в храмовом богослужении ежедневно. Тем более что всякий образованный человек сегодня знает, что даты и Рождества и других праздников – условны, это не непререкаемые догмы вероучения, это часть предания и традиции" – сказал Митрополит Александр.

По его словам, вопрос календаря не является доминантой для церкви.

"Это не догматичный вопрос – когда праздновать. Это вопрос календаря и целесообразности. У меня была практика, – несколько лет назад я был в командировке в Германии–в тот год мы трижды праздновали Преображение Господне. Первый раз по новому стилю, второй – по старому, третий – в ближайшее воскресенье, поскольку епископ тогда не смог 19 августа присутствовать на одном из Преображенских приходов в сам день праздника, поэтому назначил храмовый день на ближайший выходной. Было совершено богослужение по чину праздника Преображения, освящены фрукты. Никого это не смущало.В выходной день люди смогли приехать из разных городов, чего они не смогли бы сделать в календарную фиксированную дату. Недавно отец Георгий Коваленко делал такое замечание: если уж мы перешли на такой ритм жизни, когда календарные даты праздников для большинства являются рабочими днями, то, возможно, праздники выпадающие на такие дни целесообразно привязать к выходным? Храмы могут быть пустыми в большие праздники потому, что нет возможности, а не желания их посетить. В этом я с ним согласен. От себя скажу, что у нас не Российская империя, где бытовой календарь был привязан к церковному. У нас светское государство со своими правилами и законами. Потому, я думаю, что полнота евхаристического собрания общины, по тому или иному празднуемому нами церковному событию, зависит от присутствия в ней Христа, а не от фиксированной даты. Возможно, богослужения больших праздников действительно можно дублировать. Жизнь вносит свои коррективы во второстепенное, а главное – Христос и Евхаристия", – сказал митрополит Александр.

Какие еще праздники могут изменить дату?

Какие еще изменения в датах праздников может повлечь за собой перенос Рождества (то есть переход на другой календарь)? Как пояснил митрополит Александр, к дате празднования Рождества привязаны некоторые другие праздники, к примеру Благовещение, Сретение, Старый Новый год.

"То же Крещение не привязано к Рождеству. Мы просто привыкли, что Крещение входит в цикл Рождественских праздников. Но это абсолютно другой праздник, который не привязан к дате празднования Рождества. Если Пасху мы вычисляем по лунному календарю, в 40-й день – Вознесение, в 50-й – Пятидесятница, то к Рождеству такой привязки других праздников нет. А вот Обрезание Господне – Старый Новый год, как мы его называем – должен праздноваться на 8 день после Рождества", – говорит митрополит Александр.

Таким образом, изменение, которое может повлечь за собой "перенос Рождества" на 25 декабря (по нашему, светскому календарю) – это "исчезновение" Старого Нового года. Праздник попросту "вернется" в изначальное положение став просто Новым годом (будет праздноваться 1 января). Что же касается других праздников, то они также "займут" свои места в новом календаре, который теперь будет совпадать по датам со светским. Допустим, то же самое Крещение во всех календарях празднуется 6 января, но мы его отмечаем по юлианскому календарю. То есть тогда, когда на наших календарях уже 19-е. При переходе на другие календари праздник станут отмечать 6-го января.

А вот неудобства, подобные тем, что испытали православные поляки после переноса Рождества с 25 декабря на рабочий день 7 января, нам не грозят. Начиная с 2017 года, в Украине выходными являются и 25 декабря, и 7 января. Так что в любом случае Рождество придется на выходной день.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что одна из старейших рождественских ярмарок в Европе уже началась во французском Страсбурге.

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