Первомайские протесты в Берлине: сотня задержанных и десятки раненых
Демонстрация в День труда в немецкой столице завершилась беспорядками и столкновениями с полицией
Вслед за Парижем и другими европейскими столицами, где прошли первомайские демонстрации, акция в Берлине в День труда завершилась задержанием порядка сотни протестующих и ранением еще нескольких десятков человек.
"Около 100 задержанных и примерно 30 пострадавших – это предварительные результаты", – заявили 2 мая в пресс-службе правоохранительных органов немецкой столицы.
Берлинская полиция отказалась регистрировать акцию, несмотря на что в месте сбора демонстрантов на площади Висмарплатц наблюдалось больше скопление сотрудников полиции в экипировке и машин "скорой помощи".
После митинга и концерта на площади демонстранты двинулись шествием по заранее запланированному маршруту, выкрикивая "Нет капиталистам". В сопровождении полиции они прошли несколько километров по предварительно перекрытой проезжей части.
В целом шествие проходило относительно спокойно, если не считать разноцветных файеров, которые жгли демонстранты, и петард, на которые полиция не реагировала. Но ближе к концу шествия начались отдельные мелкие потасовки, которые, однако, в серьезные столкновения не переросли – полицейские, которых обзывали "фараонами" и громко пытались обвинять в "провокациях", вели себя мирно.
Вечером, когда шествие достигло конечной точки на улице Варшауэр штрасе, имели место отдельные стычки – радикалы, представители так называемого "черного блока", швыряли в полицию бутылки и камни, именно там и произошло большинство задержаний.
Напомним, что ранее в этом году в Берлине прошла акция "Объединенные флагом – #LIBERATECRIMEA", участники которой выразили солидарность с крымскими татарами и потребовали прекратить российскую аннексию Крыма.
Мы также писали о крупной забастовке, которая в феврале парализовала Берлин - работники транспортной отрасли потребовали улучшить условия труда и быстро повысить уровень зарплат.
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