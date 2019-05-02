Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,49
29,49
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Первомайские протесты в Берлине: сотня задержанных и десятки раненых

2 мая, 11:59

Демонстрация в День труда в немецкой столице завершилась беспорядками и столкновениями с полицией

Вслед за Парижем и другими европейскими столицами, где прошли первомайские демонстрации, акция в Берлине в День труда завершилась задержанием порядка сотни протестующих и ранением еще нескольких десятков человек.

"Около 100 задержанных и примерно 30 пострадавших – это предварительные результаты", – заявили 2 мая в пресс-службе правоохранительных органов немецкой столицы.

Берлинская полиция отказалась регистрировать акцию, несмотря на что в месте сбора демонстрантов на площади Висмарплатц наблюдалось больше скопление сотрудников полиции в экипировке и машин "скорой помощи".

После митинга и концерта на площади демонстранты двинулись шествием по заранее запланированному маршруту, выкрикивая "Нет капиталистам". В сопровождении полиции они прошли несколько километров по предварительно перекрытой проезжей части.

В целом шествие проходило относительно спокойно, если не считать разноцветных файеров, которые жгли демонстранты, и петард, на которые полиция не реагировала. Но ближе к концу шествия начались отдельные мелкие потасовки, которые, однако, в серьезные столкновения не переросли – полицейские, которых обзывали "фараонами" и громко пытались обвинять в "провокациях", вели себя мирно.

Вечером, когда шествие достигло конечной точки на улице Варшауэр штрасе, имели место отдельные стычки – радикалы, представители так называемого "черного блока", швыряли в полицию бутылки и камни, именно там и произошло большинство задержаний.

Напомним, что ранее в этом году в Берлине прошла акция "Объединенные флагом – #LIBERATECRIMEA", участники которой выразили солидарность с крымскими татарами и потребовали прекратить российскую аннексию Крыма.

Мы также писали о крупной забастовке, которая в феврале парализовала Берлин - работники транспортной отрасли потребовали улучшить условия труда и быстро повысить уровень зарплат.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Германия, протест, берлин, митинг, 1 мая, демонстрация, манифестации

Вы сейчас просматриваете новость " Первомайские протесты в Берлине: сотня задержанных и десятки раненых". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Стамбуле задержали участников первомайской акции

Сегодня, 09:41

Организация первомайских мероприятий в Турции под запретом уже 42 года

Первомайские акции в России – более сотни митингов, десятки задержанных: опубликованы видео

Вчера, 19:04

В России полиция на 1 мая задержала десятки людей

В Лондоне прошла лежачая забастовка за природу

23 апреля, 17:00

Экологические активисты нарушили работу Музея естествознания в британской столице

Беспорядки ультраправых в Дании: десятки задержаны

15 апреля, 12:51

Протест против мигрантов в Копенгагене закончился беспорядками – полиция применила силовые методы разгона толпы

Учителя в Польше объявили забастовку: тысячи школ не работают

8 апреля, 12:36

Польские педагоги отомстили правительству за низкую оплату труда

Топливный коллапс в Португалии: бензоколонки опустели

18 апреля, 14:16

Водители бензовозов объявили забастовку и отказались поставлять бензин на заправки

Показала легкомысленность русских девушек: эксперимент Медведевой

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

10 российских сериалов, за которые не стыдно

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану

Жена Руслана Ротаня хвастается отличной фигурой на пляже в Дубае

Глаз не отвести: фанатка шоссе Элиза Скарлатта во всей красе

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

7 причин, из-за которых красивые женщины остаются одинокими

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Сегодня, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Вчера, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Стоимость жизни: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы

30 апреля, 07:51

Украина оказалась в конце рейтинга по качеству жизни

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

30 апреля, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Россия готовится к уходу с Донбасса

8 наций, которым грозит вымирание