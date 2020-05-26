Почти 27 тысяч погибших: Испания объявила траур из-за коронавируса

Национальный траур по жертвам COVID-19 станет самым длинным в истории страны

В Испании объявлены 10 дней траура за 26 834 людьми, которые умерли от коронавируса с начала эпидемии COVID-19 в королевстве.

Ссылаясь на пресс-секретаря испанского правительства и министра финансов Марию Хесус Монтеро, газета la Vanguardia пишет, что национальный траур начнется с 27 мая и станет самым длительным в истории современной Испании.

Читайте также: Испания стала лидером по количеству выздоровевших от коронавируса

Реклама

"Совет министров одобрил объявление 10-дневного траура в Испании. Он начнется с завтрашнего дня, со среды", – сказала Монтеро, отметив, что в связи с этим на всех государственных зданиях и на кораблях ВМС будут приспущены флаги.

В последний раз национальный траур в Испании объявляли после терактов в Барселоне и Камбрильсе в 2017 году.

В тренде В Минобороны Ирана назвали виновного в катастрофе украинского самолета в Тегеране

Напомним, что в этом государстве официально зарегистрировали 235,4 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, в связи с чем в Испании объявили чрезвычайное положение. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране.

Сейчас же уровень распространения коронавируса в Испании значительно снизился, и власти королевства начали постепенно выводить страну из карантина.

Реклама

А 113-летняя испанка Мария Браньяс, которая переболела коронавирусом в доме престарелых Санта-Мария-дель-Тура в городе Олот, стала самой пожилой женщиной, которой удалось победить болезнь.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама