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"Подхватывали инфекцию прямо в больницах": стало известно, как распространялся коронавирус в Италии

19 марта, 05:41

Тина Наринецкая

Масштабной вспышке способствовала беспечность самих итальянцев

Причиной молниеносного распространения коронавирусной инфекции в Италии частично стало небрежное отношение итальянцев к ситуации. Об этом в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказал украинец Артем Тодерян, который около 10 лет живет в Италии.

"Людей заболевших в стране было много. Особенно пожилые люди. У них были какие-то хронические заболевания, и они дома лежали или на больничном. И конечно если эти люди проверялись в больницах, они скорее, всего и подхватывали там вирус. Я говорю о больницах, в которых проверяли первых зараженных. От этих людей, как следствие, заразились их родственники или люди, которые ухаживали за ними. Вот так число и возросло", - рассказал он.

Также Артем добавил, что масштабной вспышке способствовала беспечность самих итальянцев, ведь они – довольно общительные и "очень любят проводить время в компании".

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"В этом случае это пошло на вред. Может быть, что человек не имеет никаких симптомов, но он может быть переносчиком. Если мы будет придерживаться режима изоляции, то вспышка пойдет на спад", – добавил украинец.

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Больше о том, как переживают пандемию в Милане и что изменилось в жизни страны после обнаружения COVID-19 – читайте в эксклюзивном интервью: "Коронавирус был спонтанным, никто не ждал: украинец рассказал, как Италию захлестнула пандемия".

Все о распространении коронавируса в мире вы можете узнать в материале: Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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