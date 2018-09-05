Отравление Скрипалей: появились фото подозреваемых россиян

Сегодня, 14:14

Также стало известно, как британские правоохранители смогли их обнаружить

Фото: AFP
Фото: AFP

Граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которые подозреваются в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, удалось засечь благодаря камерам наблюдения на одной из улиц Солсбери. Об этом написал журналист ВВС Дэниел Сандфорд в Twitter, опубликовав фото россиян.

"Подозреваемые попали на запись камеры видеонаблюдения на Уилтон-Роуд в воскресенье незадолго до нападения", – написал он.

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Напомним, сегодня прокуратура Британии назвала имена россиян, которых подозревают в отравлении Скрипалей. Британские правоохранители заявили, что Боширову и Петрову сообщено о подозрении в покушении на экс-агента российских спецслужб и его дочь.

Как известно, бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 5 марта с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок". Однако уже в мае Скрипаля выписали из больницы. 29 марта Юлия вышла из комы и начала разговаривать, а 30-го – пить и самостоятельно принимать пищу.

В начале августа Госдеп США ввел новые санкции против России за отравление Скрипалей, оторые вступили в силу с 22 числа.
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Источник:

"Сегодня"

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