Подробности дела Скрипаля: "Аполлон" против бригады "Чистильщиков"

Сегодня, 20:23

У Петрова и Боширова были четверо подельников

фото AFP
фото AFP

Сотрудников ГРУ России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают отравителями экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, рассекретил российский дипломат с позывным "Аполлон".

По данным The Daily Express, дипломат работал в посольстве России в Италии и был завербован вскоре после отравления Скрипалей.

"Его настоящая работа заключалась в сборе секретной информации по НАТО. Недавно ушедший в отставку агент МИ-6 сообщил, что Аполлона вывозили в начале апреля в Англию и допросили. Он снабдил британские спецслужбы "широким спектром текущей и чувствительной информации" о мировой сети московских шпионов", – отмечает издание.

После того, как ему показали снимки подозреваемых в отравлении, завербованный дипломат назвал их настоящие имена.

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Кроме того, как сообщает The Mirror, ссылаясь на источники в спецслужбе Великобритании, у Петрова и Боширова были четверо подельников. Это так называемая банда "Чистильщики". Они были на подстраховке и следили, чтобы Скрипали не вернулись до того, как ГРУшники распылили нервно-паралитический газ "Новичок".

Члены банды прибыли в Великобританию по паспортам граждан стран Европы, которые сидят в тюрьмах. Согласно легенде, они были богатыми русскими, которые прибыли в Великобританию для приобретения недвижимости.

По информации издания The Daily Mail, Юлия Скрипаль прибыла в Лондон, чтобы попросить у отца благословения на свадьбу с 30-летним Юрием Викеевым. Присутствовать на свадьбе Сергей Скрипаль не мог. Кроме того, женщина купила трехкомнатную квартиру в Москве, делала там ремонт, просила отца помочь с оборудованием детской комнаты.

Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых вполне обоснованно подозревают в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, будут арестованы Великобританией или ее союзниками в случае выезда за пределы РФ.

Министр подтвердил слова британского премьера Терезы Мэй о том, именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое министерство обороны".
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