Представились бизнесменами: стало известно, как отравители Скрипалей попали в Великобританию

Подозреваемые сообщили британским властям о своей деятельности в сфере международной торговли и предоставили выписки со своих банковских счетов

Подозреваемые в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии выдавали себя за предпринимателей из Санкт-Петербурга, чтобы получить визы для въезда в Великобританию. Об этом в пятницу сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники с сфере безопасности Великобритании.

Источник издания утверждает, что подозреваемые сообщили британским властям о своей деятельности в сфере международной торговли и предоставили выписки со своих банковских счетов, на которых находились тысячи фунтов стерлингов. Как отмечается, британские визы предоставляются желающим посетить Великобританию российским гражданам только в том случае, если они могут подтвердить, что у них есть достаточно средств, чтобы вернуться обратно.

Несмотря на утверждение Скотленд-Ярда о том, что имена подозреваемых в отравлении Скрипалей скорее всего являются псевдонимами, британские спецслужбы могут знать о том, кем они являются на самом деле, отмечает газета.

В среду глава британского правительства Тереза Мэй проинформировала парламент страны о выводах расследования по инциденту в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. По данным британского следствия, они приехали в Соединенное Королевство с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Напомним, Германия, США, Франция и Канада, выпустили совместное заявление, в котором отметили, что согласны с выводами Британии. В частности, страны разделяют выводы британских экспертов о том, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было одобрено на самом высоком уровне руководства РФ и осуществлено сотрудниками российской военной разведки.

Как сообщалось, премьер Британии Тереза Мэй на вопрос журналистов о том, было ли отравление санкционировано Путиным, ответила: "Почти наверняка решение этого уровня было принято за пределами ГРУ и на высшем уровне".

В свою очередь министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что главным ответственным за отравление Сергея и Юлии Скрипалей является президент РФ Владимир Путин, так как именно он контролирует спецслужбы, сотрудники которых применили нервнопаралитическое вещество "Новичок".

Как уже сообщалось, после отравлений в Солсбери и Эймсбери ЕС выступает за учреждение нового режима с целью борьбы против использования и распространения химического оружия.



