Подробности ДТП в Венгрии с 13 украинцами: один из пострадавших в коме

Семь человек, которые в ДТП получили легкие травмы, смогли покинуть медучреждения

В результате дорожно-транспортного происшествия с 13 украинскими гражданами, которое произошло 11 августа в Венгрии на территории области Ноград, восемь человек получили тяжелые травмы, один из пострадавших находится в коме. Об этом сообщили в посольстве Украины в Венгрии.

"13 пострадавших в ДТП граждан Украины госпитализированы в больницы городов Будапешт, Вац и Балашшадярмат. Семи пострадавшим, которые получили легкие травмы, было разрешено покинуть больницу. Остальные находятся в медучреждениях, один в состоянии комы (угроза жизни остается). Возле него находится отец", – добавляется в сообщении.

В посольстве устанавливают связь с родственниками пострадавших, и остаются на связи с соответствующими медицинскими учреждениями.

Ранее сообщалось о страшном ДТП в Ростовской области России, в результате которого погибли шестеро граждан Украины.

Кроме того, один украинец пострадал в ДТП, которое произошло в мае на территории Румынии.

Также в мае серьезное ДТП с экскурсионным автобусом произошло в Венгрии.

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