Погром, наркотики и угон: двоим украинцам грозит огромный срок в Польше

В Польше задержали двоих граждан Украины, которых обвинили в целом ряде нарушений – от употребления наркотиков до угона автомобиля в течение суток.
Как сообщили в пресс-службе полиции, на 24-летнего и 27-летнего украинцев поступила жалоба от владельца квартиры, которую они снимали в городе Легьоново в Мазовецком воеводстве, где раньше раскрыли группу мошенников, которая наживалась на заробитчанах.
Владелец жилья заявил, что арендаторы устроили настоящий погром: сломали двери, выбили окна, оборвали обои и разбили оборудование. Он оценил сумму нанесенного ущерба почти в 17 тыс. злотых (около 108,5 тыс. грн).
Когда прибывшие полицейские обнаружили у 27-летнего украинца марихуану, тот пытался дать взятку, чтобы откупиться. В это самое время второй дебошир оскорблял полицейских и сопротивлялся задержанию.
В результате их все равно доставили в участок, где оказалось, что в этот же день они угнали по одному автомобилю и управляли в нетрезвом состоянии.
В итоге прокурор выдвинул украинцам обвинения в краже со взломом транспортных средств, вождении в нетрезвом состоянии, взяточничестве, неуважении к правоохранителям, оказании сопротивления при задержании и повреждении чужого имущества.
Пока продолжается следствие, суд избрал им меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.
Напомним, на прошлой неделе в Польше двух украинцев признали виновными в убийстве 26-летней женщины и приговорили к 25 годам лишения свободы каждого.
А в декабре на востоке Польши был арестован принявший ислам гражданин Украины, которого подозревают в подготовке теракта.
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