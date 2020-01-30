Погром, наркотики и угон: двоим украинцам грозит огромный срок в Польше

Мужчины умудрились совершить за один день целый перечень правонарушений

Фото: пресс-служба полиции города Легьоново

В Польше задержали двоих граждан Украины, которых обвинили в целом ряде нарушений – от употребления наркотиков до угона автомобиля в течение суток.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на 24-летнего и 27-летнего украинцев поступила жалоба от владельца квартиры, которую они снимали в городе Легьоново в Мазовецком воеводстве, где раньше раскрыли группу мошенников, которая наживалась на заробитчанах.

Владелец жилья заявил, что арендаторы устроили настоящий погром: сломали двери, выбили окна, оборвали обои и разбили оборудование. Он оценил сумму нанесенного ущерба почти в 17 тыс. злотых (около 108,5 тыс. грн).

Реклама

Когда прибывшие полицейские обнаружили у 27-летнего украинца марихуану, тот пытался дать взятку, чтобы откупиться. В это самое время второй дебошир оскорблял полицейских и сопротивлялся задержанию.

В результате их все равно доставили в участок, где оказалось, что в этот же день они угнали по одному автомобилю и управляли в нетрезвом состоянии.



В итоге прокурор выдвинул украинцам обвинения в краже со взломом транспортных средств, вождении в нетрезвом состоянии, взяточничестве, неуважении к правоохранителям, оказании сопротивления при задержании и повреждении чужого имущества.

Пока продолжается следствие, суд избрал им меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Напомним, на прошлой неделе в Польше двух украинцев признали виновными в убийстве 26-летней женщины и приговорили к 25 годам лишения свободы каждого.

А в декабре на востоке Польши был арестован принявший ислам гражданин Украины, которого подозревают в подготовке теракта.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама