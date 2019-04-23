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Похищенную во Франции картину Синьяка за 1,5 миллиона евро нашли в Украине

Сегодня, 19:05

Глава МВД Арсен Аваков перед послу Франции исполненное в стиле импрессионизма полотно "Порт Ла-Рошель"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон. Фото: mvs.gov.ua

Украинские правоохранители арестовали члены преступной группировки, причастной к похищению из французского музея в Нанси картины импрессиониста Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" (1921), а также изъяли само полотно, которое оценивается в 1,5 млн евро.

Об этом 23 апреля заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев, ответив, что воров ждет суд.

"Также, во время обысков мы изъяли еще 6 картин в этих правонарушителей", – отметил главный полицейский страны.

На данный момент следствие проверяет причастность задержанных преступников к похищению картины Ренуара в Вене в ноябре прошлого года.

"Мы активно работаем с австрийскими коллегами, есть основания полагать, что это преступление совершила эта же преступная группа", – добавил Князев.

Как рассказал начальник Департамента уголовного розыска Сергей Тихонов, один из задержанных также причастен и к убийству ювелира Сергея Киселева.

Украинские полицейские продолжают работать над установлением причастности граждан страны к похищению других произведений искусства в Европе.

Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон уже поблагодарила правоохранителей Украины за их работу и возвращения шедевра Поля Синьяка. Также слова благодарности поступили и от директора музея в Нанси Ришара Дагорна.

Напомним, что ранее 31-летний Денис Чуприков похитил картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве.

Кроме того, мы писали о другой громкой краже. Ранее в этом месяце при перевозке из Франции в Объединенные Арабские Эмираты бесследно пропало самое дорогое полотно в мире - картина легендарного Леонардо да Винчи "Спаситель мира".

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Тег Франция, кража, картина, Аваков, искусство, дюмон , полотно

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