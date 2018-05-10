Польша будет судиться с "Газпромом" из-за "Северного потока – 2"

Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело против "Газпрома" и пяти зарубежных компаний, ответственных за финансирование газопровода "Северный поток – 2", сообщает ведомство.

"Прецедентное антимонопольное разбирательство было инициировано UOKiK несколько дней назад", – пишет UOKiK.

UOKiK подозревает, что стороны сделки, несмотря на отзыв уведомления о концентрации, совместно реализуют проект, финансируя Nord Stream 2.

"Президент офиса может наложить на предприятие штраф до 10% от выручки за год, предшествующий году, в течение которого налагается штраф, если предприятие совершило сделку в области концентрации без получения согласия от президента управления. Если концентрация уже реализована, UOKiK может потребовать продажи части активов предприятия, продажи контрольного пакета акций или роспуска предприятия", – заявили в польском регуляторе.

В 2016 году польские чиновники проанализировали ходатайство о создании этими шестью компаниями совместного предприятия для строительства "Северного потока 2" и решили, что создание СП может привести к ограничению конкуренции.

UOKiK заключил, что "Газпром" и так доминирует на польском рынке газа, а новый проект может еще больше укрепить его переговорную позицию с польскими клиентами. Участники консорциума отозвали уведомление, которое UOKiK трактует как "запрет на объединение".

Польский регулятор считает, что целью "Газпрома" и его партнеров – Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall – было обойти отсутствие одобрения UOKiK. А между тем, и несостоявшееся создание СП, и нынешние шаги по организации финансирования – все направлены на одно: на финансирование строительства "Северного потока – 2".

В управлении информации ПАО "Газпром" уже сообщили: "Мы подтверждаем, что получили письмо от антимонопольного регулятора Польши UOKiK и сейчас находимся в процессе его изучения".

Напомним, что в Германии начато строительство спорного участка "Северного потока – 2".

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства Nord Stream – 2, предложив в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через территорию Украины.

В свою очередь директор Генерального директората по энергетике Европейской комиссии Доминик Ристори заявил, что "Северный поток – 2" в случае, если он будет построен, будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и равности доступа.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.