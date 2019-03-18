Польша хочет увеличить у себя количество войск США
Главная цель Варшавы заключается не в создании американской военной базы на своей территории
Варшава рассматривает вариант с увеличением американского военного контингента в Польше, а не о разворачивании полноценной военной базы США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский, отвечая на вопрос о перспективах появления в стране "Форта Трамп".
По его словам, Польша хочет больше американских солдат.
"Речь идет о том, чтобы в Польше было увеличено присутствие американских войск, а также вооружения", — указал он. Вероятно, это не будет база, как второй Мальборк (средневековый замок на севере Польши — ред.). Мы с самого начала говорим о том, что речь идет о постоянном присутствии в Польше американских войск", – добавил он.
Напомним, в начале марта польский лидер Анджей Дуда сделал заявление по расширению присутствия НАТО в Польше. Он хочет не только постоянного присутствия войск Альянса на своей территории, но и побольше учений.
Позже глава МИД республики Яцек Чапутович рассказывал, когда в стране появится военная база США. По его словам, есть шанс, что до конца следующего года эта база будет закончена и будет готова к действию.
Отметим, что Польша неоднократно обращалась к вопросу о постоянном военном присутствии США на своей территории в связи с опасениями российской агрессии, предлагая на такую базу до 2 млрд долл. США. Американские солдаты сегодня присутствуют на территории Польши в составе контингента НАТО. Так, в прошлом году официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон Соединенные Штаты продолжают вести консультации с союзниками по НАТО и оценивать необходимость создания своей военной базы в Польше.
"Польша – надежный союзник по НАТО, который служит центром притяжения усилий США по сдерживанию в Центральной Европе. Мы консультируемся с союзниками по НАТО по этому вопросу, включая Польшу, и продолжаем оценивать необходимость и последствия дополнительного (военного) присутствия в стране", – говорил он.
В феврале текущего года посол США в Варшаве Жоржетта Мосбахер подтвердил, что США отправят в Польшу дополнительные войска.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Польша хочет увеличить у себя количество войск США". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диалог Варшавы и Киева: в Польше сделали важное заявление
Глава польского МИД назвал запрет на эксгумацию останков поляков непонятным в связи с цивилизационными стандартами
Польский эксперт рассказал о главном страхе Варшавы перед Москвой
Присутствие войск НАТО в Польше уже ощутимо, но оно все еще остается символическим, отметил Новак