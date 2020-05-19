Польша может остаться без президента из-за коронавируса: подробности

Если выборы президента Польши, которые из-за эпидемии коронавируса были признаны несостоявшимися, не пройдут до 28 июня, принцип преемственности власти в стране может быть нарушен.

Об этом заявил 19 мая глава канцелярии президента Польши Михал Дворчик.

"Это последний срок, в который можно провести выборы для соблюдения всех остальных указанных в законе сроков и обязательств, чтобы после 6 августа у Польши был президент. Проведение выборов позднее, если говорить о первом туре, приведет к тому, что после 6 августа не будет избранного президента Польши", – предупредил Дворчик.

Напомним, что очередные президентские выборы должны были пройти в Польше 10 мая, но пандемия, а также политические разногласия как внутри коалиции, так и с оппозицией внесли свои коррективы – голосование не состоялось.

Таким образом, у спикера Сейма осталось пять дней для объявления даты новых выборов – это надо сделать до 24 мая. Голосование может пройти в любое воскресенье в течение 60 дней со дня оглашения. Вероятнее всего, это случится в июне либо июле.

В этом году планируется нововведение – голосование будет проходить как при помощи избирательных участков, так и по почте (не только для тех, кто находится на карантине, но и всех желающих). Президент Анджей Дуда, срок полномочий которого истекает 6 июня, уже подписал этот закон.

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