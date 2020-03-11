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Россия – главная угроза для всех ее соседей: в Польше объяснили почему

11 марта, 14:09

Станислав Кожемякин

Глава польского МИД назвал главной задачей НАТО сдерживание «военной угрозы с Востока»

Россия является важнейшим вызовом для национальной безопасности Польши, президент которой Анджей Дуда ранее призвал не верить руководству РФ из-за агрессии в отношении Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович после встречи глав МИД стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) в Вильнюсе.

"Россия продолжает оставаться важнейшим вызовом и угрозой. Нам надо справляться с угрозой со стороны России. Она создает угрозу соседям, также когда речь идет о несоблюдении положений о разоружении", – подчеркнул глава польского МИД.

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Кроме того, Чапутович призвал НАТО подтвердить, что главная задача Альянса заключается в сдерживании "военной угрозы с Востока".

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Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

Напомним, ранее Яцек Чапутович призвал Евросоюз продлить свои санкции против России.

Также, как уже сообщал сайт "Сегодня", в прошлом месяце польский президент Анджей Дуда обвинил Россию в четком и последовательном нарушении международного права. Также, по его словам, Россия демонстрирует силу, нарушая воздушное пространство других стран.

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Россия Польша НАТО российская агрессия Яцек Чапутович

Источник: Польское радио

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