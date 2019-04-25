Польша прекратила закачку загрязненной нефти из РФ

У страны есть запасы нефти, благодаря которым будет обеспечено снабжения польского рынка топливом

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Министерство энергетики Польши сообщило о приостановке закачки нефти из России в пункте Адамово на польско-белорусской границе из-за ее загрязнения. Как заверили в ведомстве, у страны есть запасы нефти, благодаря которым "будет обеспечена непрерывность переработки и снабжения польского рынка топливом".

"В случае длительного отсутствия поставок сырья на польские нефтеперерабатывающие заводы нефть будет импортироваться по альтернативному маршруту, то есть через нефтепорт в Гданьске", — указано в сообщении.

Как сообщалось, Беларусь планирует до конца 2019 года начать импорт нефти, альтернативной российской. Поставки могут осуществляться через порты Балтии и Украины. Белорусские НПЗ готовы перерабатывать 18 сортов нефти, поставляемой из Азербайджана, Саудовской Аравии и Нигерии.

Напомним, власти РФ заявили, что с 1 июня ограничивают экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Кроме того, белорусский концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим оба белорусских НПЗ – ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объем нефтепереработки. В результате Беларусь остановила экспорт бензина в Украину.

Как объяснили в Нефтегазовой ассоциации, горючее ввозится в Украину более чем из 10 государств, поэтому особых проблем с топливом не возникнет. Впрочем, цены на бензин на украинских АЗС уже растут. На это влияет не только проблема с белорусским топливом, но и введенные Россией санкции, а также рост мировых цен на нефть.

Глава правительства Владимир Гройсман ранее уже заявил, что Украина должна найти новых партнеров по поставке нефтепродуктов.

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