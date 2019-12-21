Польская рулетка: почему украинцев "кидают" на зарплату – эксклюзив

Новости "Сегодня" продолжают цикл материалов "Польская рулетка". В новом расследовании пойдет речь о работе на стройке, и о том, почему украинцам часто не выплачивают зарплату за тяжелый, изнурительный труд.

Работа на стройке – самая популярная среди украинских мужчин, которые едут в Польшу, чтобы подзаработать. Сколько их сейчас работает на польских новостройках – статистики нет, но она действительно измеряется сотнями тысяч человек.

"Сегодня" выяснили, почему так часто украинцы не получают зарплаты и почему польским рекрутерам все труднее заманить специалистов из Украины.

Если посмотреть на Варшаву с высоты птичьего полета, то первое, что бросается в глаза – свежие стройки, и сверхсовременные небоскребы. И, хотя без украинских рук они бы не появились, но, как правило, работу, где все устраивает, украинцы находят со второго-третьего раза.

Но первый опыт для многих становится платным – в размере первой зарплаты. Прежде всего потому, что идут работать нелегально. Как, например, сумчанин Сергей. Ему с товарищем кровно заработанное пришлось буквально "выбивать" из работодателя шантажом.

"Ничего не получили. Были вынуждены идти на радикальные меры – забрали инструмент, в конечном результате он выплатил", – рассказал украинский работник в Польше Ярослав Сорока.

Съемочная группа "Сегодня" около двух недель пыталась попасть хотя бы на одну из строек в Варшаве, но каждый раз получала отказ без объяснений. Разрешение на съемку "Сегодня" дали в Кракове – в 300 км от польской столицы.

Здесь как раз реконструируют Краковский детский госпиталь, а работу выполняет строительная компания, которой руководит украинец Александр Мищенко. По его словам, поток украинцев на польские стройки не сокращается, но здесь нужны именно "специалисты", а не те, кто впервые держит в руках молоток. Поэтому иногда укомплектовать бригаду строителей-специалистов проблематично.

"Когда мы привлекаем специалистов на работу к себе, нам делают отказ сотрудники в силу того, что получают те же деньги в Украине", – объяснил Мищенко.

К тому же, не все выдерживают нагрузки – работать по 12 часов в сутки шесть дней в неделю при любой погоде.

"Из ребят, которые приезжают в Польшу на работу, особенно, если это физически сложная работа – никто не остается здесь на полгода, на длительные контракты", – рассказал он.

Однако и с краткосрочной работой – тоже проблема: украинцев, которые едут хотя бы на три месяца, действительно чаще трудоустраивают официально. За нелегала работодателю грозят крупные штрафы. Но заробитчане, как и дома, ставят подписи под трудовым договором и даже не читают их.

"Я человек 30 сюда привел на работу, из них только пара человек что-то там дальше перевернула, просто расписались. Ошибка – это то, что не читают, не знают, что подписывают", – объясняет украинский заробитчанин Максим Сухонос.

Но даже несмотря на официальное оформление с трудовым договором, где определен размер оплаты труда, все равно есть риск не получить обещанных денег. Бригадир Максим Сухонос подчеркнул, что всегда можно получить штраф. И вымышленный, и справедливый.

"Где-то сфотографировали, что ты ходишь без каски – 500 злотых. Они тебе могут не сообщать, а из зарплаты сразу вычтут", – пояснил он.

Между тем именно строители – среди тех, кто чаще всего становятся жертвами трудового рабства в Польше. В частности, из-за многомесячной невыплаты денег и едва ли принудительным удерживаем на работе – людей удерживают с помощью психологического давления.

"Людей чаще всего используют на стройке, в сельском хозяйстве, работают на уборке, ухаживают за пожилыми людьми. В этом году мы помогли 16 людям, в предыдущие годы таких лиц было гораздо больше", – рассказывает заместитель председателя правления фонда "Ла Страда" в Польше Яна Гарниер.

Тем, кто прямо сейчас решает – ехать ли на заработки в Польшу, лучше проверить потенциального работодателя на наличие в "черных списках" в социальных группах. Чужой опыт позволит избежать разочарований.

Напомним, что в первом материале цикла мы рассказывали о проблемах с получением зарплаты заробитчанина Богдана и его товарищей, которые искали счастья в Польше.

Во втором материале цикла было рассказано о том, как обманули с работой Лолиту Чубенко из Винницы, которая около трех месяцев работала на одном из польских мясокомбинатов. Вместо обрезания куриных крылышек ей пришлось таскать 25-килограммовые ящики с мясом.

В третьем материале шла речь об агентствах трудоустройства, которые сдают работников в аренду, и о том, что от многих из таких агентств заробитчане подолгу не могут дождаться зарплаты, из-за чего вынуждены обращаться в полицию и профсоюзы. А некоторые "агентства труда" попросту неожиданно для заробитчан меняют место прописки.

В четвертом материале "Сегодня" рассказали об условиях проживания в польских хостелах, часть из которых годами снимают украинские заробитчане.

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