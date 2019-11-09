Помпео и Меркель обсудили противодействие глобальным вызовам: подробности

Майк Помпео и Ангела Меркель. Фото: REUTERS/AHI/ANT

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео обсудил в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель сотрудничество в противодействии глобальным вызовам. Об этом говорится в распространенном в сообщении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Госсекретарь США и канцлер ФРГ обсудили совместные усилия двух стран, объединившие Германию и распространившие свободу в Европе, - отмечается в тексте. - Майкл Помпео и Ангела Меркель также рассмотрели общие приоритеты и важную роль партнерства США и Германии в ответе на глобальные и новые вызовы".

Помпео в ходе встречи с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обменялся мнениями по вопросам, вызывающим взаимную озабоченность, включая "Иран, Китай, Россию, Сирию и Украину".

Кроме того, глава дипведомства встретился с министром финансов Олафом Шольцем. Стороны, отметила Ортэгус, обсудили необходимость разрешения беспошлинных барьеров в торговле, обеспечения безопасности телекоммуникаций и "поддержку Украине против российской агрессии".

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Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель намерена обсудить с госсекретарем США Майклом Помпео агрессию России против Украины, будущее Сирии, ситуацию в Афганистане и Ливии.

Напомним, Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты привержены обеспечению мира в Украине и считают обоснованным предоставление Киеву военной помощи.

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На вопрос, насколько США привержены обеспечению мира и стабильности на Украине без предварительных условий, Помпео ответил: "Очень привержены".

"Это проект, над которым мы работаем, – сказал он. - Помню, что когда я был на Мюнхенской конференции по безопасности, еще будучи конгрессменом от Канзаса, (активно) поднималась тема предоставления Украине оборонительных систем. Это был 2015 или 2016 год".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях госсекретарь Майк Помпео называл главные приоритеты США в отношении Украины. Он объяснил, как Вашингтон пытается помочь украинцам и на что был сделан упор.

А тем временем смотрите, как американская делегация каталась на украинских военных катерах:

Видео: ООС

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