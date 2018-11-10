В ОБСЕ вскоре рассмотрят вопрос псевдовыборов на Донбассе, – Порошенко

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в понедельник,12 ноября, рассмотрит вопрос т.н. "выборов" на оккупированном Россией Донбассе, сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Я дал поручение, чтобы украинская дипломатия действовала. Уже с завтрашнего дня будут инициированы несколько мероприятий. Прежде всего, это мы проводим уже в понедельник в Вене заседание Постоянного Совета ОБСЕ, где будет этот вопрос включен вне очереди в повестку дня. Мы начали консультации в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке с постоянными членами Совета Безопасности", – написал он.

Президент также сообщил, что в настоящее время начаты консультации с постоянными членами Совета Безопасности. Кроме того, были приняты меры для, чтобы вопрос незаконного проведения так называемых выборов был внесен в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.

Он также отметил, что ближайшее часы ожидается заседание стран G7, и реакции украинских партнеров – США, ЕС, Канады.

Президент также подчеркнул, что в результате проведенных консультаций, было получено подтверждение того, что никто не признает "выборы" в ОРДЛО.

"Они не подпадают под стандарты украинского законодательства. Они проводятся под дулами российских автоматов на оккупированной территории. Они категорически неприемлемыми. Условия безопасности не созданы", – написал он, добавив что при всем этом РФ взяла на себя ответственность за такие выборы и подтвердила свое непосредственное участие в них.

Президент как и МинВОТ призвал жителей оккупированного Донбасса игнорировать "выборы".

Как известно, "волеизъявление" жителей оккупированных территорий запланировано на 11 ноября. А вот мир не в восторге от такой идеи. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе.

Как сообщалось, за организацию незаконных выборов РФ грозит усиление международных санкций.



