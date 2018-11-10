В ОБСЕ вскоре рассмотрят вопрос псевдовыборов на Донбассе, – Порошенко

Сегодня, 21:02

Президент призвал жителей оккупированных территорий не идти на фейковые выборы

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в понедельник,12 ноября, рассмотрит вопрос т.н. "выборов" на оккупированном Россией Донбассе, сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Я дал поручение, чтобы украинская дипломатия действовала. Уже с завтрашнего дня будут инициированы несколько мероприятий. Прежде всего, это мы проводим уже в понедельник в Вене заседание Постоянного Совета ОБСЕ, где будет этот вопрос включен вне очереди в повестку дня. Мы начали консультации в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке с постоянными членами Совета Безопасности", – написал он.

Президент также сообщил, что в настоящее время начаты консультации с постоянными членами Совета Безопасности. Кроме того, были приняты меры для, чтобы вопрос незаконного проведения так называемых выборов был внесен в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.

Он также отметил, что ближайшее часы ожидается заседание стран G7, и реакции украинских партнеров – США, ЕС, Канады.

Президент также подчеркнул, что в результате проведенных консультаций, было получено подтверждение того, что никто не признает "выборы" в ОРДЛО.

"Они не подпадают под стандарты украинского законодательства. Они проводятся под дулами российских автоматов на оккупированной территории. Они категорически неприемлемыми. Условия безопасности не созданы", – написал он, добавив что при всем этом РФ взяла на себя ответственность за такие выборы и подтвердила свое непосредственное участие в них.

Президент как и МинВОТ призвал жителей оккупированного Донбасса игнорировать "выборы".

Как известно, "волеизъявление" жителей оккупированных территорий запланировано на 11 ноября. А вот мир не в восторге от такой идеи. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе

Как сообщалось, за организацию незаконных выборов РФ грозит усиление международных санкций.
обсе, Донбасс, Порошенко, псевдовыборы, ОРДЛО

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Источник:

"Сегодня"

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