После очередного приступа дрожи Меркель сделала заявление о своем здоровье
Немецкий канцлер утверждает, что убеждена в собственной работоспособности
Канцлер Германии Ангела Меркель, испытавшая очередной приступ сильной дрожи, сказала, что повода для беспокойства нет. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине после переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
"Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться", - отметила она.
"Как это началось, так само однажды и пройдет. Но пока этот день не наступил, - заверила канцлер. - А пока я убеждена в собственной работоспособности".
Представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер ранее отказалась отвечать на вопросы журналистов, проходит ли Меркель медицинское обследование в связи с постоянными приступами дрожи.
Напомним, что в первый раз подобный инцидент случился 18 июня, когда 64-летняя глава правительства ФРГ принимала президента Украины Владимира Зеленского. Неожиданно для всех во время исполнения национальных гимнов ее охватила сильная дрожь.
Любопытно, что после случившегося бундесканцлерин объяснила случившееся перегревом – церемония проходила на открытом воздухе и было жарко. Однако 10 июля в Берлине стояла достаточно умеренная температура – 18 градусов тепла.
Как мы уже писали, 27 июня аналогичная ситуация повторилась на приеме у немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
На фоне поднявшегося беспокойство насчет здоровья Ангелы Меркель ее представитель заявил, что никаких причин переживать о здоровье канцлера нет.
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