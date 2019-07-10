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После очередного приступа дрожи Меркель сделала заявление о своем здоровье

10 июля, 16:07

Немецкий канцлер утверждает, что убеждена в собственной работоспособности

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke.

Канцлер Германии Ангела Меркель, испытавшая очередной приступ сильной дрожи, сказала, что повода для беспокойства нет. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине после переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

"Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться", - отметила она.

"Как это началось, так само однажды и пройдет. Но пока этот день не наступил, - заверила канцлер. - А пока я убеждена в собственной работоспособности".

Представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер ранее отказалась отвечать на вопросы журналистов, проходит ли Меркель медицинское обследование в связи с постоянными приступами дрожи.


Видео: Reuters Видео: Reuters

Напомним, что в первый раз подобный инцидент случился 18 июня, когда 64-летняя глава правительства ФРГ принимала президента Украины Владимира Зеленского. Неожиданно для всех во время исполнения национальных гимнов ее охватила сильная дрожь.


Любопытно, что после случившегося бундесканцлерин объяснила случившееся перегревом – церемония проходила на открытом воздухе и было жарко. Однако 10 июля в Берлине стояла достаточно умеренная температура – 18 градусов тепла.

Как мы уже писали, 27 июня аналогичная ситуация повторилась на приеме у немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

На фоне поднявшегося беспокойство насчет здоровья Ангелы Меркель ее представитель заявил, что никаких причин переживать о здоровье канцлера нет.

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Тег здоровье, Меркель, канцлер

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Источник:

ТАСС

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