В третий раз за месяц: Меркель снова охватила дрожь (видео)

Инцидент случился во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине

Видео: Reuters Видео: Reuters

Хотя немецкий канцлер Ангела Меркель утверждает, что не испытывает проблем со здоровьем, журналисты снова сняли приступ дрожи, который напал на нее на официальном мероприятии – уже в третий раз за последние три недели.

Как сообщает телеканал n-tv, инцидент случился на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, которая проходила в Берлине 10 июля.

Напомним, что в первый раз подобный инцидент случился 18 июня, когда 64-летняя глава правительства ФРГ принимала президента Украины Владимира Зеленского. Неожиданно для всех во время исполнения национальных гимнов ее охватила сильная дрожь.

Любопытно, что после случившегося бундесканцлерин объяснила случившееся перегревом – церемония проходила на открытом воздухе и было жарко. Однако 10 июля в Берлине стояла достаточно умеренная температура – 18 градусов тепла.

Как мы уже писали, 27 июня аналогичная ситуация повторилась на приеме у немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

На фоне поднявшегося беспокойство насчет здоровья Ангелы Меркель ее представитель заявил, что никаких причин переживать о здоровье канцлера нет.

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