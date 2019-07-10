В третий раз за месяц: Меркель снова охватила дрожь (видео)
Инцидент случился во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Хотя немецкий канцлер Ангела Меркель утверждает, что не испытывает проблем со здоровьем, журналисты снова сняли приступ дрожи, который напал на нее на официальном мероприятии – уже в третий раз за последние три недели.
Как сообщает телеканал n-tv, инцидент случился на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, которая проходила в Берлине 10 июля.
Напомним, что в первый раз подобный инцидент случился 18 июня, когда 64-летняя глава правительства ФРГ принимала президента Украины Владимира Зеленского. Неожиданно для всех во время исполнения национальных гимнов ее охватила сильная дрожь.
Любопытно, что после случившегося бундесканцлерин объяснила случившееся перегревом – церемония проходила на открытом воздухе и было жарко. Однако 10 июля в Берлине стояла достаточно умеренная температура – 18 градусов тепла.
Как мы уже писали, 27 июня аналогичная ситуация повторилась на приеме у немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
На фоне поднявшегося беспокойство насчет здоровья Ангелы Меркель ее представитель заявил, что никаких причин переживать о здоровье канцлера нет.
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