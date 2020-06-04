В Греции подожгли посольство США из-за убийства чернокожего: видео

Вслед за Лондоном и Амстердамом, жители которых в начале этой недели уже проводили акции против полицейской жестокости и расизма в США, протесты перекинулись на другие европейские столицы.

В частности, в Греции вечером 3 июня прошел организованный левыми анархистами марш. Во время демонстрации группа людей забросала посольство США в Афинах и оцепивший здание спецназ "коктейлями Молотова" и камнями, а также подожгла мусорные баки.

Сама дипмиссия повреждена не была – только одна бутылка попала во двор посольства. В свою очередь, полицейские применили слезоточивый газ и задержали 12 участников беспорядков. Отступая, остальные разбили две витрины магазинов.

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Аналогичная акция прошла и в греческих Салониках, но мирно.

Кроме того, в этот же день порядка 3 тысяч человек вышли в знак солидарности с протестующими американцами и в центре Хельсинки. Они собрались на Сенатской площади финской столицы с транспарантами за равноправие.

Несмотря на действующий в стране "коронавирусный" запрет на собрания больше 500 человек, полиция не задерживала нарушителей, большинство из которых при этом были в масках.

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А вот из-за ограничений на массовые мероприятия шведская полиция разогнала около тысячи человек, которые пришли на демонстрацию в центре Стокгольма. Против тех, кто отказывался разойтись, правоохранители применили горчичный газ, а одного человека задержали за призыв к насильственным действиям.

В самих США протесты, которые переросли в беспорядки с мародерством и гибелью людей, не утихают с 26 мая. За день до этого в соцсетях появилось видео с задержанием Джорджа Флойда, где он лежит на земле в наручниках, а полисмен Дерек Шовин давит ему коленом на шею. Из-за удушья мужчина позже и скончался.

Также сообщалось об акции в Париже. Несмотря на запрет властей, 3 июня около 20 тысяч человек собрались возле Дворца правосудия в столице Франции в память о чернокожем французе Адаме Траоре, погибшем при схожих обстоятельствах в июле 2016 года в пригороде Парижа.

Протест перерос в беспорядки и погромы – в полицию полетели камни и бутылки, начались поджоги рекламных щитов и мусорных ящиков. В результате около 18 человек были задержаны

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