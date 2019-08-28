После заявлений Трампа о Гренландии Дания решила отправить на остров истребители

Постоянная готовность к воздушному перехвату в Гренландии частично потребует от Дании приобретения большего количества истребителей

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Дания не исключает возможности размещения своих истребителей в Гренландии, которую хотел выкупить президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает издание Berlingske.

"Решение о датских истребителях в Гренландии должно быть принято в сотрудничестве с гренландцами. Но тогда это политическое решение", – говорит министр. Министр обороны Дании Трине Брамсен.

Как отмечается, российские истребители могут беспрепятственно действовать в воздушном пространстве над Гренландией. Постоянная готовность к воздушному перехвату в Гренландии частично потребует от Дании приобретения большего количества истребителей, чем согласованные 27 новых F-35 от американской компании Lockheed Martin.

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Кроме того, потребуется центр воздушных операций и система связи для поддержки самолетов, а также радары, способные выявлять истребители противника.

Напомним, что ранее Трамп подтвердил опубликованные в СМИ слухи о намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов. Журналисты опубликовали и "стоимость" самого крупного острова на планете: Белый дом был готов совершить крупный транш, а потом платить Копенгагену по 600 млн долларов ежегодно.

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Комментируя это, премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею покупки Гренландии "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.

В ответ на нежелание Дании обсуждать сделку касательно крупнейшего острова в мире Белый дом отменил запланированный на 2–3 сентября официальный визит президента США в королевство.

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